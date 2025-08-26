Чи зросте розмір аліментів у 2026 році

Розмір аліментів в Україні безпосередньо залежить від прожиткового мінімуму, встановленого для дітей різних вікових категорій. Саме цей показник є базою для розрахунку мінімальних, рекомендованих і навіть максимальних сум, які можуть сплачуватися на утримання дитини

У 2026 році держава планує підвищити соціальні стандарти, тож прожитковий мінімум для дітей суттєво зросте. Це, у свою чергу, призведе до автоматичного збільшення і сум аліментів.

Прожитковий мінімум для дітей у 2026 році

У новому році базові показники прожиткового мінімуму будуть переглянуті. Для дітей вони виглядатимуть так:

для дітей віком до 6 років — 2 783 гривні (нині, у 2025 році, цей показник становить 2 563 гривні); для дітей від 6 до 18 років — 3 471 гривня (у 2025 році він складає 3 196 гривень).

Таким чином, зростання прожиткового мінімуму відбудеться одразу в обох вікових категоріях, що позитивно вплине на добробут дітей і напряму відіб’ється на розрахунку аліментів.

Мінімальний розмір аліментів у 2026 році

В українському законодавстві чітко визначено: мінімальна сума аліментів не може бути меншою, ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Це означає, що в 2026 році розмір таких обов’язкових мінімальних виплат становитиме:

для дітей до 6 років — 1 391,5 гривні; для дітей від 6 до 18 років — 1 735,5 гривні.

Саме ці суми є тим нижнім порогом, нижче якого суд не може визначити аліменти, навіть якщо платник має низький дохід або інші складнощі з фінансами.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів

Окрім мінімально гарантованої суми, існує також так званий рекомендований розмір аліментів. Він дорівнює повному прожитковому мінімуму для дитини відповідного віку. У 2026 році рекомендовані аліменти становитимуть:

для дітей до 6 років — 2 783 гривні; для дітей від 6 до 18 років — 3 471 гривня.

Максимальний розмір аліментів у 2026 році

Зростання прожиткового мінімуму впливає і на верхню межу, яку суд може визначити при призначенні аліментів.

Максимальний розмір становить 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. У 2026 році ці суми виглядатимуть так:

для дітей до 6 років — 27 830 гривень; для дітей від 6 до 18 років — 34 710 гривень.

Варто зауважити, що це лише встановлена державою «стеля», і суд не може призначити аліменти вище цієї межі.

Попри те, що законодавство визначає мінімальні й максимальні суми, батьки завжди мають право домовитися про виплату більшої суми аліментів, ніж передбачено законом. Для цього потрібно укласти відповідний договір, який матиме юридичну силу. Це особливо актуально для сімей, де один із батьків має високі доходи та хоче забезпечити дитині кращі умови життя, ніж лише на рівні прожиткового мінімуму.

