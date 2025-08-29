Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше

Не всі українці змушені чекати 60-річного віку, щоб отримати право на пенсію. Для представників окремих професій діє особливе правило — зарахування подвійного страхового стажу
Кому нараховують подвійний стаж
Це механізм, за яким кожен рік роботи у визначених умовах автоматично рахується як два. Відповідно, працівник швидше накопичує необхідний стаж і може оформити пенсію раніше від загальноприйнятого віку.
Подвійний облік застосовується до тих, хто працює у важких, шкідливих чи небезпечних умовах, зокрема:
- на шкідливих виробництвах — із постійним впливом шуму, вібрацій, токсичних речовин чи радіації;
- під землею — у шахтах, рудниках, метрополітенах, на об’єктах підземного будівництва або обслуговування комунікацій;
- в екстремальному кліматі — у районах Крайньої Півночі, високогір’ях чи інших територіях із суворими природними умовами;
- на військовій службі — якщо виконуються завдання у бойових діях або в особливо ризикованих обставинах;
- у медицині — для персоналу інфекційних лікарень, психіатричних установ та інших закладів із високим рівнем небезпеки;
- на морі — під час тривалих рейсів та роботи у складних умовах плавання;
- на ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій — аварій, катастроф, стихійних лих.
Скільки стажу потрібно для пенсії
В Україні вік виходу на пенсію залежить від тривалості страхового стажу:
- у 60 років — якщо є щонайменше 32 роки стажу (у 2025 році);
- у 63 роки — за наявності не менше 22 років стажу;
- у 65 років — при страховому стажі від 15 років.
Ті, хто має подвійний стаж, можуть досягти потрібних показників значно швидше.
Як підтвердити право на подвійний стаж
Щоб скористатися цією пільгою і оформити пенсію раніше, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. З собою необхідно мати:
- трудову книжку з відповідними записами про роботу у небезпечних умовах;
- довідки підприємств, де особа виконувала такі роботи;
- витяги з нормативних актів, якщо умови праці змінювались і це потрібно підтвердити.
