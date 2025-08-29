Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше

Не всі українці змушені чекати 60-річного віку, щоб отримати право на пенсію. Для представників окремих професій діє особливе правило — зарахування подвійного страхового стажу

Кому нараховують подвійний стаж

Це механізм, за яким кожен рік роботи у визначених умовах автоматично рахується як два. Відповідно, працівник швидше накопичує необхідний стаж і може оформити пенсію раніше від загальноприйнятого віку.

Подвійний облік застосовується до тих, хто працює у важких, шкідливих чи небезпечних умовах, зокрема:

на шкідливих виробництвах — із постійним впливом шуму, вібрацій, токсичних речовин чи радіації; під землею — у шахтах, рудниках, метрополітенах, на об’єктах підземного будівництва або обслуговування комунікацій;

на морі — під час тривалих рейсів та роботи у складних умовах плавання; на ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій — аварій, катастроф, стихійних лих.

Скільки стажу потрібно для пенсії

В Україні вік виходу на пенсію залежить від тривалості страхового стажу:

у 60 років — якщо є щонайменше 32 роки стажу (у 2025 році);

у 63 роки — за наявності не менше 22 років стажу;

у 65 років — при страховому стажі від 15 років.

Ті, хто має подвійний стаж, можуть досягти потрібних показників значно швидше.

Як підтвердити право на подвійний стаж

Щоб скористатися цією пільгою і оформити пенсію раніше, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. З собою необхідно мати:

довідки підприємств, де особа виконувала такі роботи; витяги з нормативних актів, якщо умови праці змінювались і це потрібно підтвердити.

Джерело: 24 Канал.