close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше

29.08.2025 18:20
Ольга Деркач

Не всі українці змушені чекати 60-річного віку, щоб отримати право на пенсію. Для представників окремих професій діє особливе правило — зарахування подвійного страхового стажу

Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше

Фото: freepik.com

Кому нараховують подвійний стаж

Це механізм, за яким кожен рік роботи у визначених умовах автоматично рахується як два. Відповідно, працівник швидше накопичує необхідний стаж і може оформити пенсію раніше від загальноприйнятого віку.

Подвійний облік застосовується до тих, хто працює у важких, шкідливих чи небезпечних умовах, зокрема:

  • на шкідливих виробництвах — із постійним впливом шуму, вібрацій, токсичних речовин чи радіації;
  • під землею — у шахтах, рудниках, метрополітенах, на об’єктах підземного будівництва або обслуговування комунікацій;
  • в екстремальному кліматі — у районах Крайньої Півночі, високогір’ях чи інших територіях із суворими природними умовами;
  • на військовій службі — якщо виконуються завдання у бойових діях або в особливо ризикованих обставинах;
  • у медицині — для персоналу інфекційних лікарень, психіатричних установ та інших закладів із високим рівнем небезпеки;
  • на морі — під час тривалих рейсів та роботи у складних умовах плавання;
  • на ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій — аварій, катастроф, стихійних лих.

Цікаве по темі: Мінімалка буде меншою, ніж очікувалось: Мінфін змінив прогноз

Скільки стажу потрібно для пенсії

В Україні вік виходу на пенсію залежить від тривалості страхового стажу:

  • у 60 років — якщо є щонайменше 32 роки стажу (у 2025 році);
  • у 63 роки — за наявності не менше 22 років стажу;
  • у 65 років — при страховому стажі від 15 років.

Ті, хто має подвійний стаж, можуть досягти потрібних показників значно швидше.

Як підтвердити право на подвійний стаж

Щоб скористатися цією пільгою і оформити пенсію раніше, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. З собою необхідно мати:

  • трудову книжку з відповідними записами про роботу у небезпечних умовах;
  • довідки підприємств, де особа виконувала такі роботи;
  • витяги з нормативних актів, якщо умови праці змінювались і це потрібно підтвердити.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деяким батькам першокласників не виплатять «Пакунок школяра»: причини

З 1 вересня зросте вартість електроенергії: для кого

Чи зросте розмір аліментів у 2026 році

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки НБУ заробив від продажу пам’ятних монет у 2025 29.08.2025

Скільки НБУ заробив від продажу пам’ятних монет у 2025
Revolut запустив ощадні рахунки для дітей та підлітків 29.08.2025

Revolut запустив ощадні рахунки для дітей та підлітків
Українська агрокомпанія отримала кредит від Райффайзен Банку 29.08.2025

Українська агрокомпанія отримала кредит від Райффайзен Банку
Деяким батькам першокласників не виплатять «Пакунок школяра»: причини 28.08.2025

Деяким батькам першокласників не виплатять «Пакунок школяра»: причини
Мінімалка буде меншою, ніж очікувалось: Мінфін змінив прогноз 28.08.2025

Мінімалка буде меншою, ніж очікувалось: Мінфін змінив прогноз
НБУ зупинив друк частини гривневих банкнот 28.08.2025

НБУ зупинив друк частини гривневих банкнот
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:40

НБУ відкликав ліцензію у небанку

 Сьогодні  17:00

Ціна Біткоїна не відповідає реаліям — JPMorgan

 Сьогодні  15:40

Скільки НБУ заробив від продажу пам’ятних монет у 2025

 Сьогодні  14:20

У Києві відбудеться POWER PAYMENT MEETUP

 Сьогодні  13:00

Нова пошта планує розширення в США

 Сьогодні  11:40

Revolut запустив ощадні рахунки для дітей та підлітків

 Сьогодні  10:20

Українська агрокомпанія отримала кредит від Райффайзен Банку

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.