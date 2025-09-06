Для деяких українців зміняться правила оформлення пенсій

Українців очікують суттєві оновлення у процедурі підтвердження страхового стажу та в правилах подання документів для призначення чи перерахунку пенсійних виплат

Нові правила оформлення документів

Реформа спрямована на те, щоб привести порядок оформлення пенсійних справ у відповідність до чинного законодавства та урядових постанов. Такі зміни дозволять усунути розбіжності в нормах та розширити можливості доступу громадян до послуг Пенсійного фонду.

Варто нагадати, що необхідність змін постала після ухвалення у 2024–2025 роках низки законів. Вони уточнили умови дострокового виходу на пенсію, порядок визначення інвалідності, а також детально прописали процедуру підтвердження трудового стажу.

Окремий блок рішень стосується українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або перебувають за кордоном. Для них встановлюються чіткі механізми отримання належних виплат.

Основні нововведення

Нова редакція документу уточнює перелік довідок і паперів, необхідних для призначення пенсії за віком на пільгових умовах та у випадку інвалідності. Вперше передбачено можливість дистанційного подання заяв — через відеозв’язок і електронні сервіси.

Також прописано порядок виплат жителям Криму та Севастополя, які не отримують коштів із російського бюджету. Уточнено й перелік документів, що підтверджують проживання у гірських районах. Крім того, з’явилися нові правила щодо припинення виплат у разі тривалого перебування за кордоном.

Стаж і автоматичні перерахунки

Важливою зміною стало зарахування до страхового стажу періодів роботи до 1992 року в країнах, з якими Україна не має чинних пенсійних угод. Це дозволяє врахувати трудовий досвід значно ширшої категорії громадян.

Уточнено й механізм автоматичного перерахунку пенсійних виплат — тепер він відбуватиметься після надходження даних про сплату єдиного соціального внеску.

Реалізація нової постанови має спростити доступ до послуг Пенсійного фонду, збільшити кількість осіб, які можуть претендувати на виплати, а також гарантувати належні пенсії українцям, що проживають на окупованих територіях чи за межами країни. Очікується, що нововведення підвищать прозорість системи та зменшать рівень бюрократичних перепон.

