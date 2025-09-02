Деяким пенсіонерам можуть заблокувати картки

Чимало пенсіонерів в Україні отримують виплати на банківські картки й нерідко не витрачають їх одразу, поступово накопичуючи кошти. Однак така стратегія іноді може обернутися проблемою — банк має право заблокувати рахунок

Таку норму передбачає стаття 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Коли можливе блокування

Закон встановлює: якщо протягом шести місяців на картці не було жодних операцій, виплата пенсії може бути зупинена. Під «рухом коштів» розуміють будь-які фінансові дії, зокрема:

зняття грошей у банкоматі чи касі;

розрахунки карткою у магазинах чи в інтернеті;

перекази на інші рахунки.

Якщо жодна з цих операцій не здійснювалась, Пенсійний фонд припиняє нарахування виплат.

Як відновити виплати

Повернути доступ до грошей можна. Для цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України. Після звернення пенсіонера фонд зобов’язаний відновити перерахування коштів упродовж десяти робочих днів.

Цікаве по темі: Деякі українці з вересня отримуватимуть збільшені пенсії

Ідентифікація — ще одна умова

Ще однією причиною для блокування рахунку може стати непроходження ідентифікації. Це необхідно для підтвердження особи та запобігання шахрайству. У 2025 році пройти ідентифікацію потрібно до 31 грудня одним із доступних способів:

особисто у сервісному центрі ПФУ;

через електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду;

за допомогою відеоконференції після попередньої заявки онлайн;

у дипломатичному представництві України за кордоном, надіславши підтверджувальні документи поштою до ПФУ.

Для окремих категорій пенсіонерів крайній термін ідентифікації — 1 жовтня. Це стосується тих, хто:

мешкає на тимчасово окупованих територіях, але продовжує отримувати виплати;

перебуває за кордоном і має українську пенсію;

виїхав із зони окупації після 24 лютого 2022 року, але не став на облік як внутрішньо переміщена особа.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Пенсії деяких українців виросли більше ніж на 2000 грн

Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше

Мінімалка буде меншою, ніж очікувалось: Мінфін змінив прогноз

Джерело: На пенсії.