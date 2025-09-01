close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі українці з вересня отримуватимуть збільшені пенсії

01.09.2025 15:30
Ольга Деркач

Кабінет Міністрів ухвалив порядок, який нарешті врегулює процедуру виплат пенсійних боргів за судовими рішеннями. Досі чітких правил не існувало, що призводило до багаторічних затримок

Деякі українці з вересня отримуватимуть збільшені пенсії

Фото: freepik.com

Масштаб заборгованості

За інформацією Міністерства соціальної політики, держава винна пенсіонерам, які домоглися перерахунку пенсій у судах, понад 85 млрд грн. Лише за останні п’ять років кількість таких рішень зросла у 26 разів — до 758 тисяч.

Як працюватиме нова система

Раніше держава виплачувала борги лише за рішеннями, ухваленими до 20 листопада 2020 року. Тепер змінено підхід:

  • усі виплати — і за новими, і за старими рішеннями — здійснюватимуться щомісячно;
  • обсяг виплат залежатиме від можливостей Пенсійного фонду;
  • пенсіонери зможуть відстежувати, які рішення перебувають у черзі та як просувається їх виконання.

«Завдяки новому порядку громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, зможуть отримувати хоч і не відразу всю суму, але регулярну виплату щомісяця. При цьому в кожного буде доступ до інформації: який обсяг рішень перебуває на виконанні та з якою динамікою вони виплачуються», — пояснила колишня заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак.

Цікаве по темі: Кому з українців можуть відмінити субсидії

З 1 вересня 2025 року Пенсійний фонд має модернізувати свої інформаційні системи для прозорого обліку таких витрат.

Надбавки для літніх українців

Окрім погашення судових боргів, держава продовжує програму щомісячних надбавок для пенсіонерів:

  • від 70 до 74 років — до 300 грн;
  • від 75 до 79 років — до 456 грн;
  • від 80 років і старше — до 570 грн.

Надбавки нараховуються тим, у кого пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

З 1 вересня українці, які виграли суди щодо перерахунку пенсій, отримають можливість отримувати заборгованість частинами, але регулярно. Одночасно уряд зберігає систему щомісячних доплат для літніх людей, підтримуючи найбільш вразливі категорії пенсіонерів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Пенсії деяких українців виросли більше ніж на 2000 грн

Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше

Мінімалка буде меншою, ніж очікувалось: Мінфін змінив прогноз

Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки коштів потрібно на відновлення України — Гетманцев 01.09.2025

Скільки коштів потрібно на відновлення України — Гетманцев
Які компанії експортували найбільше електроенергії у 2025 01.09.2025

Які компанії експортували найбільше електроенергії у 2025
Кому з українців можуть відмінити субсидії 31.08.2025

Кому з українців можуть відмінити субсидії
Пенсії деяких українців виросли більше ніж на 2000 грн 30.08.2025

Пенсії деяких українців виросли більше ніж на 2000 грн
Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше 29.08.2025

Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше
Скільки НБУ заробив від продажу пам’ятних монет у 2025 29.08.2025

Скільки НБУ заробив від продажу пам’ятних монет у 2025
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:40

На порталі Дія запустили ШІ-асистента

 Сьогодні  20:00

Срібло зросло до 14-річного піку, а золото підбирається до рекорду

 Сьогодні  19:20

Скільки коштів потрібно на відновлення України — Гетманцев

 Сьогодні  18:30

ПриватБанк назначив нового заступника голови правління з питань ризиків

 Сьогодні  17:30

У застосунку «Мрія» зʼявляться нові функції

 Сьогодні  16:30

Як зміниться ціна Dogecoin і Shiba Inu у вересні – прогноз

 Сьогодні  14:30

Mastercard стане офіційним партнером команди McLaren Formula 1

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.