Деякі українці з вересня отримуватимуть збільшені пенсії

Кабінет Міністрів ухвалив порядок, який нарешті врегулює процедуру виплат пенсійних боргів за судовими рішеннями. Досі чітких правил не існувало, що призводило до багаторічних затримок

Масштаб заборгованості

За інформацією Міністерства соціальної політики, держава винна пенсіонерам, які домоглися перерахунку пенсій у судах, понад 85 млрд грн. Лише за останні п’ять років кількість таких рішень зросла у 26 разів — до 758 тисяч.

Як працюватиме нова система

Раніше держава виплачувала борги лише за рішеннями, ухваленими до 20 листопада 2020 року. Тепер змінено підхід:

усі виплати — і за новими, і за старими рішеннями — здійснюватимуться щомісячно;

обсяг виплат залежатиме від можливостей Пенсійного фонду;

пенсіонери зможуть відстежувати, які рішення перебувають у черзі та як просувається їх виконання.

«Завдяки новому порядку громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, зможуть отримувати хоч і не відразу всю суму, але регулярну виплату щомісяця. При цьому в кожного буде доступ до інформації: який обсяг рішень перебуває на виконанні та з якою динамікою вони виплачуються», — пояснила колишня заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак.

Цікаве по темі: Кому з українців можуть відмінити субсидії

З 1 вересня 2025 року Пенсійний фонд має модернізувати свої інформаційні системи для прозорого обліку таких витрат.

Надбавки для літніх українців

Окрім погашення судових боргів, держава продовжує програму щомісячних надбавок для пенсіонерів:

від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

від 80 років і старше — до 570 грн.

Надбавки нараховуються тим, у кого пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

З 1 вересня українці, які виграли суди щодо перерахунку пенсій, отримають можливість отримувати заборгованість частинами, але регулярно. Одночасно уряд зберігає систему щомісячних доплат для літніх людей, підтримуючи найбільш вразливі категорії пенсіонерів.

Джерело: На пенсії.