Кому з українців можуть відмінити субсидії

Житлова субсидія — один із ключових інструментів соціального захисту, завдяки якому держава підтримує громадян у сплаті комунальних рахунків. Водночас Пенсійний фонд наголошує: отримати таку допомогу мають право далеко не всі родини

Держава запровадила жорсткі критерії, щоб зробити систему максимально прозорою та адресною. Проте ці умови значно звужують коло тих, хто реально може розраховувати на компенсацію.

Чому відмовляють у субсидії

Найчастіша причина відмови — борги за «комуналку». Якщо заборгованість перевищує 680 грн і накопичена щонайменше за три місяці, допомогу не призначать. Виняток можливий лише тоді, коли борг уже реструктуризовано, погашено або ж триває судове оскарження.

Ще один фактор ризику — тривале перебування членів сім’ї за кордоном. Якщо хтось із дорослих відсутній більше ніж 60 днів у розрахунковому періоді, це автоматично може стати підставою для відмови.

Фінансові та майнові обмеження

Умови отримання субсидії передбачають також ряд заборон:

у складі домогосподарства є працездатні дорослі, які офіційно не працюють, мають дохід нижчий за мінімальну зарплату і при цьому не сплачують ЄСВ (виняток — студенти й пенсіонери);

наявність депозитів понад 100 000 грн;

купівля іноземної валюти більш ніж на 50 000 грн протягом року;

непогашені аліменти за три та більше місяців;

великі покупки (від 50 000 грн), за винятком витрат на лікування чи купівлю нового житла після продажу іншого.

Цікаве по темі: Пенсії деяких українців виросли більше ніж на 2000 грн

Щодо майна, відмову, найімовірніше, отримає сім’я, якщо вона володіє:

кількома житловими приміщеннями (крім розташованих на окупованих територіях);

квартирою площею понад 130 кв. м або будинком більш ніж 230 кв. м;

новим автомобілем (до 5 років) чи двома і більше транспортними засобами віком до 15 років (не враховуються мопеди й причепи).

Винятки для багатодітних

Попри суворі правила, існують і послаблення. Багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні родини можуть претендувати на субсидію навіть за наявності додаткового житла чи депозитів. Головне — документально підтвердити свій статус.

Система житлових субсидій поступово перетворюється на механізм «точкової» допомоги, де кожна заявка перевіряється індивідуально. Уряд пояснює такий підхід боротьбою зі зловживаннями та прагненням спрямувати ресурси тим, хто справді цього потребує. Водночас для значної частини українців нові правила стали бар’єром до важливої фінансової підтримки.

Джерело: На пенсії.