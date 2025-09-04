close-btn
PaySpaceMagazine

Як правильно розрахувати пенсію за віком

04.09.2025 19:20
Ольга Деркач

В Україні пенсійне забезпечення напряму залежить від двох ключових факторів: кількості років страхового стажу та рівня заробітної плати, з якої протягом трудової діяльності сплачувалися податки до Пенсійного фонду. Чим довший стаж і вища офіційна зарплата, тим більший шанс отримати вищу пенсію

Як правильно розрахувати пенсію за віком

Фото: freepik.com

Вимоги до стажу у 2026 році

Для того щоб у 2026 році вийти на пенсію у 60-річному віці, необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Варто враховувати, що вимоги з кожним роком поступово підвищуватимуться. Уже у 2028 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати не менше ніж 35 років стажу.

Якщо у людини менший страховий стаж, вона все одно може претендувати на пенсію, але вже у більш пізньому віці. Так, у 63 роки право на пенсію отримують ті, хто має від 23 років стажу. А у 65 років достатньо буде наявності 15 років страхового стажу.

Цікаве по темі: Деякі українці в Німеччині можуть залишитися без соцдопомоги

Як формується розмір пенсії

Обчислення розміру пенсії відбувається за спеціальною формулою, що включає три основні показники:

  1. Середня заробітна плата. Це середнє значення заробітків в Україні за останні три роки, що передували моменту призначення пенсії. Саме цей показник є базовим і однаковим для всіх пенсіонерів, які виходять на пенсію в один і той самий рік.
  2. Індивідуальний коефіцієнт заробітку. Він визначається шляхом порівняння зарплати конкретної людини в кожному місяці з середньою зарплатою по країні за той самий період. Після цього обчислюється середнє значення за всі місяці трудової діяльності. Чим вищим був рівень зарплати, тим більшим буде коефіцієнт. Наприклад, якщо заробіток дорівнював середньому по країні, коефіцієнт становитиме близько 1. Якщо ж зарплата була удвічі вищою за середню, коефіцієнт наближатиметься до 2.
  3. Коефіцієнт страхового стажу. Цей показник безпосередньо залежить від тривалості офіційного стажу. Для розрахунку кількість років стажу множиться на коефіцієнт 0,01. Таким чином, кожен рік офіційної роботи додає 1% до майбутньої пенсії.

Щоб визначити розмір пенсійних виплат, потрібно перемножити три складові:

  • середню заробітну плату по країні за останні три роки,
  • індивідуальний коефіцієнт заробітку,
  • коефіцієнт страхового стажу.

Отримане значення і є основою для нарахування щомісячної пенсії. Таким чином, чим більший стаж і вищий рівень заробітної плати протягом життя, тим більшою буде майбутня пенсія.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деяким пенсіонерам можуть заблокувати картки

Деякі українці з вересня отримуватимуть збільшені пенсії

Кому з українців можуть відмінити субсидії

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Міжнародні резерви України у серпні зросли — НБУ 04.09.2025

Міжнародні резерви України у серпні зросли — НБУ
Скільки мікрокредитів оформили українці у 2025 — Опендатабот 04.09.2025

Скільки мікрокредитів оформили українці у 2025 — Опендатабот
Засновник Revolut може увійти до топ-10 найбагатших людей Великої Британії 03.09.2025

Засновник Revolut може увійти до топ-10 найбагатших людей Великої Британії
Куди йдуть гроші з держбюджету: звіт 03.09.2025

Куди йдуть гроші з держбюджету: звіт
Деякі українці в Німеччині можуть залишитися без соцдопомоги 03.09.2025

Деякі українці в Німеччині можуть залишитися без соцдопомоги
Скільки залучила Україна від продажу ОВДП у серпні — Мінфін 03.09.2025

Скільки залучила Україна від продажу ОВДП у серпні — Мінфін
Вибір редакції
Всі
Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
ТОП статей 03.09.2025

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

 Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
Останні новини
Сьогодні  20:40

Податкова запустила новий інструмент для перевірки бізнесу — SAF-T UA

 Сьогодні  20:00

Британсько-український стартап став резидентом Дія.Сity

 Сьогодні  18:30

Новий токен somETHing злетів після підтримки Віталіком Бутеріним

 Сьогодні  17:30

Міжнародні резерви України у серпні зросли — НБУ

 Сьогодні  16:30

СК «ВУСО» отримала довгостроковий кредитний рейтинг «ААА»

 Сьогодні  15:30

BlackRock повертається до BTC: стартував продаж ETH

 Сьогодні  14:30

Revolut підписав багатомільйонну угоду з Google

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.