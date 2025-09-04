Як правильно розрахувати пенсію за віком

В Україні пенсійне забезпечення напряму залежить від двох ключових факторів: кількості років страхового стажу та рівня заробітної плати, з якої протягом трудової діяльності сплачувалися податки до Пенсійного фонду. Чим довший стаж і вища офіційна зарплата, тим більший шанс отримати вищу пенсію

Вимоги до стажу у 2026 році

Для того щоб у 2026 році вийти на пенсію у 60-річному віці, необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Варто враховувати, що вимоги з кожним роком поступово підвищуватимуться. Уже у 2028 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати не менше ніж 35 років стажу.

Якщо у людини менший страховий стаж, вона все одно може претендувати на пенсію, але вже у більш пізньому віці. Так, у 63 роки право на пенсію отримують ті, хто має від 23 років стажу. А у 65 років достатньо буде наявності 15 років страхового стажу.

Цікаве по темі: Деякі українці в Німеччині можуть залишитися без соцдопомоги

Як формується розмір пенсії

Обчислення розміру пенсії відбувається за спеціальною формулою, що включає три основні показники:

Середня заробітна плата. Це середнє значення заробітків в Україні за останні три роки, що передували моменту призначення пенсії. Саме цей показник є базовим і однаковим для всіх пенсіонерів, які виходять на пенсію в один і той самий рік. Індивідуальний коефіцієнт заробітку. Він визначається шляхом порівняння зарплати конкретної людини в кожному місяці з середньою зарплатою по країні за той самий період. Після цього обчислюється середнє значення за всі місяці трудової діяльності. Чим вищим був рівень зарплати, тим більшим буде коефіцієнт. Наприклад, якщо заробіток дорівнював середньому по країні, коефіцієнт становитиме близько 1. Якщо ж зарплата була удвічі вищою за середню, коефіцієнт наближатиметься до 2. Коефіцієнт страхового стажу. Цей показник безпосередньо залежить від тривалості офіційного стажу. Для розрахунку кількість років стажу множиться на коефіцієнт 0,01. Таким чином, кожен рік офіційної роботи додає 1% до майбутньої пенсії.

Щоб визначити розмір пенсійних виплат, потрібно перемножити три складові:

середню заробітну плату по країні за останні три роки,

індивідуальний коефіцієнт заробітку,

коефіцієнт страхового стажу.

Отримане значення і є основою для нарахування щомісячної пенсії. Таким чином, чим більший стаж і вищий рівень заробітної плати протягом життя, тим більшою буде майбутня пенсія.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деяким пенсіонерам можуть заблокувати картки

Деякі українці з вересня отримуватимуть збільшені пенсії

Кому з українців можуть відмінити субсидії

Джерело: 24 Канал.