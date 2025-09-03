Деякі українці в Німеччині можуть залишитися без соцдопомоги

Українці, які нині перебувають у Німеччині без роботи, можуть залишитися без соціальної допомоги вже з 2026 року

Причина — нові правила, які передбачають жорсткіші санкції для тих, хто повторно відмовиться від запропонованої роботи

Уряд також посилює вимоги для відвідувачів центрів зайнятості. Якщо зараз за пропуск обов’язкових зустрічей допомогу зменшують лише на 10%, то з наступного року розмір штрафу зросте до 30%. У випадках повторної відмови від працевлаштування виплати взагалі можуть бути скасовані.

Міністерство праці Німеччини вже підтвердило: у 2026 році заморожуються соціальні виплати для 5,6 мільйона отримувачів. Серед них — велика частина українських біженців.

Водночас розмір допомоги залишиться незмінним. Для самотньої особи базова ставка становитиме €563 на місяць. Для дітей діятимуть окремі тарифи:

€357 (17 234 грн) — від народження до 6 років;

€390 (18 827 грн) — від 7 до 14 років;

€471 (22 737 грн) — від 15 до 18 років.

Міністерка праці Бербель Бас підкреслила, що мета реформи — стимулювати людей активніше шукати роботу. За її словами, уряд готовий посилено підтримувати тих, хто прагне працевлаштуватися, але для тих, хто ігнорує вимоги, умови стануть значно суворішими.

Зміни мають набути чинності після розгляду урядом 10 вересня. Важливо, що для цього не потрібне голосування у Бундестазі.

Новації відбуваються на тлі зниження інфляції та перегляду стандартних соціальних ставок, які визначають розмір допомоги.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів ухвалив порядок, який нарешті врегулює процедуру виплат пенсійних боргів за судовими рішеннями. Досі чітких правил не існувало, що призводило до багаторічних затримок. За інформацією Міністерства соціальної політики, держава винна пенсіонерам, які домоглися перерахунку пенсій у судах, понад 85 млрд грн. Лише за останні п’ять років кількість таких рішень зросла у 26 разів — до 758 тисяч.

