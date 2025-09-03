close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі українці в Німеччині можуть залишитися без соцдопомоги

03.09.2025 16:30
Ольга Деркач

Українці, які нині перебувають у Німеччині без роботи, можуть залишитися без соціальної допомоги вже з 2026 року

Деякі українці в Німеччині можуть залишитися без соцдопомоги

Фото: freepik.com

Причина — нові правила, які передбачають жорсткіші санкції для тих, хто повторно відмовиться від запропонованої роботи

Уряд також посилює вимоги для відвідувачів центрів зайнятості. Якщо зараз за пропуск обов’язкових зустрічей допомогу зменшують лише на 10%, то з наступного року розмір штрафу зросте до 30%. У випадках повторної відмови від працевлаштування виплати взагалі можуть бути скасовані.

Міністерство праці Німеччини вже підтвердило: у 2026 році заморожуються соціальні виплати для 5,6 мільйона отримувачів. Серед них — велика частина українських біженців.

Водночас розмір допомоги залишиться незмінним. Для самотньої особи базова ставка становитиме €563 на місяць. Для дітей діятимуть окремі тарифи:

  • €357 (17 234 грн) — від народження до 6 років;
  • €390 (18 827 грн) — від 7 до 14 років;
  • €471 (22 737 грн) — від 15 до 18 років.

Цікаве по темі: Деяким пенсіонерам можуть заблокувати картки

Міністерка праці Бербель Бас підкреслила, що мета реформи — стимулювати людей активніше шукати роботу. За її словами, уряд готовий посилено підтримувати тих, хто прагне працевлаштуватися, але для тих, хто ігнорує вимоги, умови стануть значно суворішими.

Зміни мають набути чинності після розгляду урядом 10 вересня. Важливо, що для цього не потрібне голосування у Бундестазі.

Новації відбуваються на тлі зниження інфляції та перегляду стандартних соціальних ставок, які визначають розмір допомоги.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів ухвалив порядок, який нарешті врегулює процедуру виплат пенсійних боргів за судовими рішеннями. Досі чітких правил не існувало, що призводило до багаторічних затримок. За інформацією Міністерства соціальної політики, держава винна пенсіонерам, які домоглися перерахунку пенсій у судах, понад 85 млрд грн. Лише за останні п’ять років кількість таких рішень зросла у 26 разів — до 758 тисяч.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кому з українців можуть відмінити субсидії

Пенсії деяких українців виросли більше ніж на 2000 грн

Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Засновник Revolut може увійти до топ-10 найбагатших людей Великої Британії 03.09.2025

Засновник Revolut може увійти до топ-10 найбагатших людей Великої Британії
Куди йдуть гроші з держбюджету: звіт 03.09.2025

Куди йдуть гроші з держбюджету: звіт
Скільки залучила Україна від продажу ОВДП у серпні — Мінфін 03.09.2025

Скільки залучила Україна від продажу ОВДП у серпні — Мінфін
Українські підприємиці можуть отримати до ₴1,5 млн на розвиток бізнесу 02.09.2025

Українські підприємиці можуть отримати до ₴1,5 млн на розвиток бізнесу
Гривні — 29 років: цікаві факти про національну валюту 02.09.2025

Гривні — 29 років: цікаві факти про національну валюту
Деяким пенсіонерам можуть заблокувати картки 02.09.2025

Деяким пенсіонерам можуть заблокувати картки
Вибір редакції
Всі
Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
ТОП статей 03.09.2025

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

 Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
Останні новини
Сьогодні  21:00

ChatGPT отримає нові функції безпеки та батьківський контроль — OpenAI

 Сьогодні  20:30

Стартує відбір стартапів для участі в IT Arena 2025

 Сьогодні  20:00

У Голлівуді знімуть трилер про Біткоїн

 Сьогодні  19:20

Потужна магнітна буря накрила Землю — науковці

 Сьогодні  18:40

Засновник Revolut може увійти до топ-10 найбагатших людей Великої Британії

 Сьогодні  18:00

Куди йдуть гроші з держбюджету: звіт

 Сьогодні  17:20

Біткоїн може впасти до $10 000 — стратег Bloomberg

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.