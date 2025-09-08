Гетманцев анонсував перегляд соціальних стандартів: що зміниться

Прожитковий мінімум та пенсійні виплати в Україні потребують негайних змін, щоб відповідати актуальним потребам громадян

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram наголосив, що потрібен перегляд соціальних стандартів. І не у віддаленій перспективі, а вже протягом цієї сесії парламенту, щоб нарешті:

прожитковий мінімум став реальним — бо зараз ні про номінальний, ні навіть про фактичний цього сказати не можна;

зрушити з місця в питанні подолання пенсійної несправедливості.

«Чекаємо від Мінсоцполітики на розгляд Верховної Ради чітко сформульовані пропозиції щодо реформування пенсійної системи. Суттєвий перегляд мінімальної пенсії має бути передбачений уже в бюджеті наступного року — подам та буду відстоювати пропозиції щодо підвищення її у два рази», — зазначив нардеп.

Читайте також: Міноборони оновило онлайн-довідник про виплати військовим

Він додав, що парламент повинен зупинити затягування процесу скасування кланових спецпенсій — не може далі прірва між «мінімалкою» і «максималкою» сягати 165 разів! Це також і про заробітні плати вчителів, і багато інших питань, які надважливі зараз.

«Так, наш пріоритет — оборона. Але соціальні питання однозначно мають слідувати відразу за нею. І під час формування бюджету, і в загальному порядку денному роботи парламенту та інших органів влади», — підкреслив народний депутат.

Раніше ми писали, що сьогодні пенсія для людей з інвалідністю з дитинства становить лише 2 361 грн. За словами Гетманцева, до нього регулярно звертаються українці з питанням, як можна вижити на таку суму, коли коштів не вистачає навіть на харчі та комунальні послуги, не кажучи вже про життєво необхідні ліки.

За офіційною статистикою, в Україні понад 380 тис. осіб отримують пенсію менше 3 тис. грн, а ще понад 3 млн — менше 4 тис. грн. Це означає, що мільйони людей опинилися за межею бідності, і їхній рівень життя не відповідає жодним соціальним стандартам.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Військові можуть отримати до ₴250 000 доплати: хто має право

Скільки платять військовим після полону та поранень

У застосунку для військовослужбовців «Армія+» з’явився новий сервіс