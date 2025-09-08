close-btn
PaySpaceMagazine

Порядок виплат грошової допомоги сім’ям загиблих військових змінено — Міноборони

08.09.2025 13:30
Микола Деркач

Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України у період дії воєнного стану

Фото: mod.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що метою змін є забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників з урахуванням зростання видатків на оборону, спричинених повномасштабною російською агресією.

«Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін», — йдеться у повідомленні.

Порядок виплат грошової допомоги сім’ям загиблих військових змінено — Міноборони

Фото: mod.gov.ua

Читайте також: Міноборони оновило онлайн-довідник про виплати військовим

Згідно зі змінами до відповідних наказів:

  • загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і становить 15 млн грн;
  • виплата 1/5 частини від загального розміру ОГД (3 млн грн) здійснюватиметься негайно;
  • виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн грн) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно орієнтовно 150 тис. грн щомісяця, що забезпечує довгострокову фінансову опору родинам.

У Міноборони пояснили, що запровадження рівномірного графіка виплат підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів.

Відповідні правила виплат одноразової грошової допомоги будуть стосуватися всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Військові можуть отримати до ₴250 000 доплати: хто має право

Скільки платять військовим після полону та поранень

У застосунку для військовослужбовців «Армія+» з’явився новий сервіс

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
credit link image
