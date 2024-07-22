Сектор GameFi показав значний розвиток у 2024 — дослідження

Інвестиції у GameFi досягли $1,1 млрд у другому кварталі 2024 року, що стало найкращим показником з третього кварталу 2022 року

Другий квартал 2024 року продемонстрував багатообіцяючі показники в секторах ігор на основі Web3 та блокчейну. Давно вважаться, що GameFi стане ключовим драйвером для впровадження Web3, і поточні тенденції підтверджують цю думку.

У другому кварталі 2024 року індустрія Web3 пережила значний сплеск: щоденна кількість унікальних активних гаманців (dUAW) досягла 10 мільйонів — на 40% більше, ніж у попередньому кварталі. Ця тенденція до зростання була особливо помітна в секторі блокчейн-ігор, який завершив квартал з 2,8 мільйонами dUAW, що на 33% більше, ніж у попередньому періоді.

Блокчейн-ігри продовжують залишатися основним джерелом зростання екосистеми Web3, на них припадає 28% від загальної кількості унікальних активних гаманців.

Ronin став лідером, продемонструвавши 100% зростання до 1,9 мільйона dUAW. За ним слідує Polygon з 28% зростанням, досягнувши 1,5 млн dUAW. NEAR майже подвоїв свою базу користувачів, збільшивши її на 98% до 1 мільйона dUAW. Klaytn зафіксував найвищий відсоток приросту — 305%, досягнувши 699 965 dUAW. Nebula, частина мережі SKALE, зросла на 18%, досягнувши 585 526 dUAW.

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У другому кварталі в GameFi продовжували домінувати добре знайомі ігри, такі як Pixels і Sweat Economy, що свідчить про їхню незмінну привабливість і потужну базу користувачів.

Очевидно, що ігри, які досягають масової популярності, часто публікуються на таких великих платформах, як App Store та Epic Games. Тобто Web2-платформи приймають концепцію GameFi, що свідчить про позитивні зрушення в індустрії.

Крім того, другий квартал демонструє, що інтерес до відомих метаверсійних проектів не згасає. Такі відомі імена, як Otherdeed for Otherside, The Sandbox і Decentraland, продовжують розвиватися і позиціонують себе як значущі гравці в індустрії.

Початок 2024 року приніс суміш обережності та оптимізму в інвестиційний ландшафт Web3 та GameFi. Примітно, що другий квартал 2024 року став одним з найуспішніших з третього кварталу 2022 року, коли інвестиції зросли до $1,1 млрд — на 314% порівняно з попереднім кварталом і на 17% порівняно з другим кварталом 2023 року.

Основна увага цих інвестицій була зосереджена на інвестиційних фондах та інфраструктурі, що підкреслює період фундаментального розвитку, спрямованого на збагачення ігрової екосистеми Web3.

У цьому кварталі було здійснено чотири значні інвестиції:

a16z Gaming Fund: a16z залучив $600 млн для ігрового фонду, призначеного для підтримки ігрових студій, що створюють інноваційні ігри, ігрової інфраструктури для наступного покоління розробників, а також екосистеми games x consumer, яка включає споживчі додатки, пов’язані з іграми.

a16z залучив $600 млн для ігрового фонду, призначеного для підтримки ігрових студій, що створюють інноваційні ігри, ігрової інфраструктури для наступного покоління розробників, а також екосистеми games x consumer, яка включає споживчі додатки, пов’язані з іграми. Bitkraft Venture Fund: Bitkraft Venture залучив $275 млн для інвестицій на ранніх стадіях в ігрові та інтерактивні медіа-компанії.

Bitkraft Venture залучив $275 млн для інвестицій на ранніх стадіях в ігрові та інтерактивні медіа-компанії. Метапроєкти: дві великі інвестиції були спрямовані на метапроєкти. Baby Shark Universe залучила $34 млн, а The Sandbox — $20 млн.

Показники за другий квартал 2024 року виглядають дуже багатообіцяючими. GameFi готові стимулювати впровадження технологій Web3. Хоча потрібно набратися терпіння, приплив інвестицій є дуже позитивним знаком. Особливо захоплюючим є постійний розвиток технологій, які покращують безперебійний ігровий процес.

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За матеріалами: Dapp Radar.