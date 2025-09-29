SEC готується ухвалити ключові рішення для ринку ETF та криптовалют

Криптоіндустрія може опинитися на межі ще однієї трансформації з потенційно далекосяжними наслідками: Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) готується ухвалити фінальні рішення щонайменше щодо 16 біржових фондів, пов’язаних із криптовалютами (ETF), у жовтні

Подані заявки охоплюють низку великих альткоїнів, зокрема Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) і Cardano (ADA).

Перший дедлайн для ухвалення рішення — 2 жовтня щодо Litecoin-ETF від Canary. Далі, 10 жовтня, очікується розгляд конверсії (перетворення) трастів Grayscale (Solana і Litecoin) у ETF. Нарешті, 24 жовтня заплановане рішення щодо XRP-фонду WisdomTree.

Втім, затвердження можуть відбутися будь-якої миті до цих дат, як зазначає президент NovaDius Wealth Management Нейт Герасі, який прогнозує «неймовірні кілька тижнів для спотових криптовалютних ETF».

*Enormous* next few weeks for spot crypto ETFs… SEC final deadlines approaching on numerous filings. Starts this week w/ deadline on Canary spot ltc ETF. Will be followed by decisions on sol, doge, xrp, ada, & hbar ETFs (though SEC can approve any or all of these whenever). — Nate Geraci (@NateGeraci) September 28, 2025

Чи наближається нове ралі альткоїнів?

SEC цього року вже неодноразово відкладала рішення, проте водночас робила кроки для спрощення процесу погодження, демонструючи більш прихильний підхід до криптовалют.

Наприклад, 17 вересня відомство затвердило новий стандарт лістингу для трастових акцій, забезпечених товарами, що потенційно скорочує час розгляду майбутніх spot-ETF на криптовалюти.

Якщо прогнози Герасі справдяться, несподівані нові затвердження фондів можуть спричинити ралі альткоїнів завдяки зростанню інтересу з боку роздрібних інвесторів. Нині ринок найбільше зосереджений на шести заявках щодо XRP, адже шанси на їх затвердження на криптоорієнтованій платформі для ставок Polymarket зросли до понад 99%.

Остання активність китів також підживлює оптимізм: за останні 72 години великі інвестори скупили 120 млн токенів. Це свідчить про те, що нещодавня корекція XRP, яка цього місяця спричинила помітне падіння його ринкової вартості, може розвернутися.

Нарешті, під розглядом Управління з контролю за грошовим обігом США (OCC) перебуває і заявка Ripple на отримання національної банківської ліцензії, рішення щодо якої очікується у жовтні. Її затвердження дозволить XRP Ledger розширити послуги для інституційних клієнтів і забезпечить регуляторну визначеність, що ще більше посилить його позиції у фінансовій системі США та підтримає перспективи ETF.

