Чи стане ралі на День Подяки трампліном для Біткоїна до $100 000 — думка аналітика

Аналітик Алі Мартінес виділив конкретні технічні індикатори, які вказують на те, що цифровий актив може досягти невловимої позначки в $100 000

Цей прогноз збігається зі святковим сезоном Дня подяки, який історично є основою для рекордних цінових проривів Біткоїна.

Ццифровий актив сформував модель клину, який звужується, — технічна фігура, що характеризується зближенням трендових ліній, які вказують на потенційний прорив. Згідно з аналізом, проведеним Алі Мартінесом, цей патерн вказує на цільову позначку в $99 000.

Відскок Біткоїна від ключових рівнів корекції Фібоначчі в районі $94 000 ще більше підтримує цей оптимізм. Ці рівні часто виступають в якості важливих зон підтримки або опору, відображаючи відновлення купівельного інтересу і ймовірність продовження тренду.

Напередодні цьогорічного Дня подяки бичачий прорив Біткоїна, який розпочався після виборів, дозволив би йому досягти позначки в $100 000. Однак в якийсь момент цей рух виявився недійсним, оскільки криптовалюта зіткнулася із загрозою падіння нижче $90 000.

Тим часом, в іншому прогнозі провайдера електронного навчання Cryptowizard, зазначалося, що інвесторам слід очікувати можливого ралі після нещодавнього падіння Біткоїна.

Платформа зазначила, що тиждень Дня подяки знову спричинив знайоме падіння Біткоїна: у 2024 році ціни впали на 8% — менш суттєво, ніж падіння на 17% у 2020 році, яке передувало масштабному ралі на 280%.

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У цьому випадку, якщо Біткоїн повторить свої історичні показники, аналітик припустив, що наступним максимумом може стати позначка в $120 000, хоча конкретних термінів не вказав.

Якщо Біткоїн досягне цієї позначки, це додасть до його ринкової капіталізації приблизно $480 млрд, а загальна сума становитиме близько $2,35 трлн.

Ціна Біткоїна приносила бичачі прибутки майже на кожен День Подяки, починаючи з 2010 року. Перша зафіксована ціна на День Подяки у 2010 році становила скромні $0,28.

Зростання Біткоїна під час минулих свят включало такі видатні роки, як 2013 (6 401%) і 2017 (1 086%), тоді як ведмежі ринки в 2014, 2018 і 2022 роках зазнали падіння на 54%, 54% і 72%, відповідно.

На момент написання ціна Біткоїна становила $95 500, що відображає 3%-ве зростання за останні 24 години. Однак на тижневому таймфреймі цифровий актив залишається в мінусі, знизившись на 2,6%.

За поточної оцінки, технічна структура Біткоїна вказує на те, що він потенційно може досягти рівня $100 000 в короткостроковій перспективі.

Деякі з технічних індикаторів, що підтверджують цей прогноз, включають поточну торгівлю Біткоїна вище 50-денної та 200-денної простих ковзних середніх. У той же час, 14-денний індекс відносної сили вказує на потенційний простір для подальшого зростання, оскільки актив залишається нижче рівня перекупленості.

Раніше ми писали, скільки публічних компаній у світі володіють біткоїнами. Вкрай малий відсоток публічних компаній мають у своєму розпорядженні Біткоїн, оскільки фактор у вигляді припливу інституційної ліквідності ще не матеріалізувався повною мірою.

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За матеріалами: Finbold.