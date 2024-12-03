Coinbase запустила купівлю криптовалюти через Apple Pay

Криптовалютна біржа Coinbase додала можливість купівлі цифрових активів через Apple Pay у сторонніх застосунках

Напередодні американська криптобіржа Coinbase оголосила про інтеграцію з Apple Pay. Це дозволить виробникам застосунків вбудувати можливість купівлі криптовалюти за допомогою Apple Pay.

В пресрелізі біржі зазначається, що такий крок є частиною програми Coinbase Onramp, яка дає виробникам застосунків можливість перетворювати фіатні валюти, такі як долари США, на криптовалюти.

Раніше цей процес був значно складнішим: користувачі сплачували додаткові комісії та відвідували кілька різних вебсайтів чи застосунків. Інтегрувавши Apple Pay, Coinbase продовжує просувати свої продукти та робити криптовалютні покупки доступнішими.

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Зокрема, Coinbase Onramp позбавляє від клопоту конвертації фіатної валюти в криптовалюту за допомогою полегшеного KYC для відповідних покупок, безплатного USDC і пропозицій, а також доступу до найпопулярніших методів оплати. З Apple Pay підключення до мережі займає лише секунди.

До слова, ця інтеграція Coinbase з Apple Pay може сигналізувати про зміну ставлення Apple до криптовалюти, що знаменує новий етап у складних відносинах компанії з криптоіндустрією.

Нагадаємо, користувачі Visa незабаром зможуть миттєво поповнювати та знімати кошти зі своїх рахунків на криптовалютній біржі Coinbase.

Клієнти Coinbase з відповідною дебетовою карткою Visa також зможуть купувати криптовалюту на платформі і переводити кошти з біржі на банківський рахунок в режимі реального часу — залежно від банку і регіону.

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