У кого з мобільних операторів України найшвидший інтернет

За результатами аналізу тестів у додатку Speedtest від Ookla Київстар визнано лідером серед операторів електронних комунікацій України за середньою швидкістю мобільного інтернету та покриттям. Компанія отримала три престижні нагороди у номінаціях: «Найкраще мобільне покриття», «Найшвидша мобільна мережа» та «Найкраща мобільна мережа» в Україні

Про це повідомила пресслужба Київстар. З докладними результатами нового дослідження та особливостями методології можна ознайомитися за посиланням на сайті Speedtest.net.

Нагорода Speedtest Awards від Ookla є відзнакою найшвидших та найефективніших операторів фіксованого та мобільного зв’язку в усьому світі. Для визначення лідера експерти Ookla проаналізували 2,695,974 тестів, які проводили абоненти всіх мобільних операторів України у 3 та 4 кварталах 2024 року.

Згідно з даними Ookla показник швидкості (Speed Score) в мережі Київстар склав 35,65, що є найвищим результатом серед мобільних операторів країни. Цей показник враховує дані про швидкості завантаження (Download) та передачі (Upload) даних у мережі оператора електронних комунікацій. За внутрішнім моніторингом Київстар середня швидкість передачі даних у мережі зросла на понад 30 % впродовж 2024 року. Це стало можливим завдяки значним інвестиціям в інфраструктуру, активній розбудові та модернізації мережі.

Також Київстар отримав найкращий результат під час тестування покриття — 36,18, що на 4,84% більше, ніж у найближчого конкурента. Цей показник ґрунтується на аналізі 386 316 615 сканувань, зроблених у верифікованих локаціях, де оператори надають свої послуги. Швидкісна 4G-мережа від Київстар сьогодні доступна для 95,7% населення України.

«Ми пишаємося тим, що Київстар отримав нагороду Speedtest у номінаціях «Найкраще мобільне покриття», «Найшвидша мобільна мережа» та «Найкраща мобільна мережа» в Україні, — сказав Стівен Бай, президент і головний виконавчий директор Ookla, підрозділу Ziff Davis. — Ця нагорода є свідченням лідерства в галузі, що підтверджується методологією Ookla. Вітаємо, Київстар!».

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«Інфраструктура Київстар є основою для надання критично важливих послуг для людей, економіки та управління країною під час війни. Ми активно працюємо над розбудовою, модернізацією та підвищенням стійкості мережі. Визнання нашої роботи міжнародними експертами є важливим підтвердженням наших зусиль та свідчить, що навіть у складні часи ми не втрачаємо фокус на якості послуг для наших абонентів», — зазначив СЕО Київстар Олександр Комаров.

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