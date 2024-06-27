Укрпошта випустила присвячену податкам марку

Національний поштовий оператор Укрпошта оголосив про запуск нової марки з 27 червня

Укрпошта ввела в обіг новий випуск поштових марок «Податки. Армія. Перемога», повідомили в пресслужбі компанії. Таким чином вони доєднались до всеукраїнської інформаційної кампанії «Наші податки — наш захист!».

Нові марки мають незвичайну форму: частина з них квадратні, інші — круглі. На них зображено монету Нацбанку України номіналом 1 гривня, яка трансформується в кулю. Також на марках є номінали зчіпки, що утворюють міжнародну абревіатуру UA.

Читайте також: Укрпошта виставила на аукціон другу партію невручених посилок

«В умовах війни основна частина нашого бюджету спрямована на захист держави. Зараз зарплата одного військового — це податки 6–8 українців, які працюють. Тож безпека й обороноздатність України залежать від кожного з нас», — зазначають в Укрпошті.

В кожному аркуші по 3 зчіпки, тобто по 6 окремих марок. Тираж випуску становить 210 тис. примірників. Художником поштового випусту став Олександр Нікітюк.

В Укрпошті додали, що від сьогодні нові марки можна придбати у поштових відділеннях, філателістичних крамницях та на сайті компанії.

Нагадаємо, напередодні Укрпошта презентувала новий поштовий випуск за програмою EUROPA 2024 «Підводна фауна і флора». Він складається з 2 марок:

із зображенням «Зеленушки-руленої Symphodus tinca» — рифової риби, яка змінює своє забарвлення залежно від середовища існування;

та червонокнижного «Кам’яного краба Eriphia verrucosa», найбільшого представника крабів у Чорному морі.

Також ми писали, що Укрпошта почала встановлювати мобільні відділення контейнерного типу, ціль яких — тимчасова заміна стаціонарних, зруйнованих під час бойових дій. Як вони виглядають — дивіться в нашому матеріалі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Названо найпопулярніші поштові марки 2023 року

Укрпошта отримала міжнародну нагороду – чим відзначилася

Укрпошта оновила послугу карткових переказів: як скористатись