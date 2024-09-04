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Укрзалізниця зазнала збитків у липні-серпні та прогнозує втрати за рік

04.09.2024 18:00
Ольга Деркач
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У липні та серпні АТ «Укрзалізниця» понесло збитки на 600-700 млн грн в місяць і прогнозує незначний збиток за підсумками 2024 року, попри позитивні фінансові результати у першій половині року

Укрзалізниця зазнала збитків у липні-серпні та прогнозує втрати за рік

Укрзалізниця зазнала збитків у липні-серпні та прогнозує втрати за рік Фото: freepik.com

«Шість місяців у нас дійсно був прибуток до 3 млрд грн, але вже в липні та в серпні ми зіткнулися зі збитками. У липні десь 600-700 млн грн, у серпні ми також очікуємо збиток до 700 млн грн. У нас поки що немає тих обсягів прибуткових вантажів, які дають запас міцності», — сказав голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко на Business Breakfast від видання Forbes Ukraine.

Він висловив надію, що ситуація поліпшиться завдяки зростанню зернового експорту після завершення збору врожаю. Тим не менш, це не дозволить уникнути незначних збитків за підсумками року.

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«Я вважаю, що якщо піде зерно на експорт і трохи вирівняється обсяг перевезень, ми вийдемо на невеликий збиток за підсумками року, оскільки в будь-якому разі ми збільшуємо обсяги перевезень, але збільшуються і збитки за деякими перевезеннями», — сказав Лященко.

Нагадаємо, що агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг Укрзалізниці. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Укрзалізниці та її єврооблігацій на суму $894,9 млн із «C» до «CC». Це відображає здатність компанії вистояти під час суверенного дефолту України після реструктуризації її євробондів у серпні.

Раніше виписали, що Укрзалізниця анонсувала унікальний інклюзивний вагон. Укрзалізниця представила ветеранам, медичним хабам та громадським організаціям новий проєкт про новітній вагон для людей з особливими потребами. Укрзалізниця створить унікальний інклюзивний вагон для групових перевезень пасажирів, які користуються кріслом колісним.

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За матеріалами: Інтерфакс-Україна.

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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