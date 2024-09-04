Укрзалізниця запустила мапу безбарʼєрності вокзалів: як працює

На мапі можна детально розглянути будову різних залізничних вокзалів по Україні та обрати зручні варіанти маршруту

Укрзалізниця разом з ЛУН Місто розробили Мапу безбар’єрності вокзалів України, повідомили в пресслужбі національного перевізника.

Інтерактивна мапа дозволяє перевірити доступність локацій на вокзалі, зокрема перелік всіх елементів безбар’єрності. Завдяки 3D-моделям можна уважно роздивитися вхідну групу та колії заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти маршруту.

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Наразі на мапі відображені вже 12 вокзалів в наступних містах: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Суми, Івано-Франківськ, Полтава, Запоріжжя, Ужгород, Рівне, Вінниця.

Надалі на мапу додаватимуть вокзали й в інших містах. Також у планах – зробити мапу доступною для людей із порушенням зору. Нова мапа доступна у застосунку Укрзалізниці, а також на сайті ЛУН.

Нагадаємо, Укрзалізниця створить унікальний інклюзивний вагон для групових перевезень пасажирів, які користуються кріслом колісним.

Передбачається, що у вагоні буде 4 окремі купе, у кожному з яких зможуть подорожувати дві людини на кріслах колісних та їх супровідники. У купе цього вагона встановлять два спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу та фіксувати тіло.

Вагон матиме пандус і вбиральню, адаптовану для людини на кріслі колісному. Тамбур, вхідна група та інший простір матиме параметри для зручного пересування людей з інвалідністю. Буде система кондиціювання повітря, комбінована система опалення та інші вже звичні для модернізованих вагонів елементи.

Також ми писали, що Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard адаптувала свій застосунок для людей з порушеннями зору в рамках програми безбар’єрності.

Відтепер з усіма елементами інтерфейсу застосунку можна взаємодіяти за допомогою голосового керування та озвучення VoiceOver (iOS) та TalkBack (Android). Всі кнопки, перемикачі, текстові поля та інші інтерактивні елементи були доповнені текстовими мітками, що описують їхні функції.

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