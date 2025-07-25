close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

25.07.2025 10:00
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до двох фінансових компаній у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній Фото: bank.gov.ua

Заходи впливу застосовані до:

  • товариства з обмеженою відповідальністю «Кредіт Компані» (ЄДРПОУ 41888348);
  • товариства з Обмеженою Відповідальністю «Фінансова Компанія «Аміда» (ЄДРПОУ 40656531).

Заходи впливу застосовано за неподання ТОВ «Кредіт Компані» та ТОВ «ФК «Аміда» до Національного банку документів, визначених у пункті 761 глави 69 розділу X Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), у зв’язку із збільшенням у 2024 році розміру статутного капіталу.

Зазначені фінансові компанії зобов’язані вжити заходи для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України у строк до 18 серпня 2025 року.

Цікаве по темі: Скільки банкнот і монет на руках в українців — НБУ

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 липня 2025 року

Нагадаємо, що правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску. НБУ зберігатиме достатньо жорсткі монетарні умови стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

Раніше ми писали, що банки зберегли оптимізм стосовно зростання кредитних портфелів бізнесу та населення і вперше за рік очікують поліпшення якості позик. За даними опитування, попит на кредити бізнесу у ІІ кварталі підвищився, зокрема на довгострокові позики та кредити великим підприємствам.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ відкликав ліцензії у пʼяти фінустанов

НБУ оприлюднив стратегію з розвитку іпотечного кредитування

НБУ хоче змінити порядок реєстрації колекторських компаній

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5% 24.07.2025

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Банки вперше за рік очікують поліпшення якості позик — опитування НБУ 23.07.2025

Банки вперше за рік очікують поліпшення якості позик — опитування НБУ
НБУ відкликав ліцензії у пʼяти фінустанов 23.07.2025

НБУ відкликав ліцензії у пʼяти фінустанов
НБУ змінив обсяг ліцензії небанківській фінансовій установі 22.07.2025

НБУ змінив обсяг ліцензії небанківській фінансовій установі
НБУ застосував захід впливу до кредитної спілки 22.07.2025

НБУ застосував захід впливу до кредитної спілки
Скільки банкнот і монет на руках в українців — НБУ 21.07.2025

Скільки банкнот і монет на руках в українців — НБУ
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика
ТОП статей 17.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика

 Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ТОП статей 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
Останні новини
Сьогодні  17:00

Mastercard запустила ШІ-платформу для створення дизайну карток

 Сьогодні  16:00

Скільки кредитів отримали українські підприємці за час дії воєнного стану — інфографіка

 Сьогодні  15:00

Кійосакі застеріг від інвестування в Біткоїн, золото та срібло через ETF

 Сьогодні  14:00

Біткоїн-кит здійснив переказ після понад 14 років сплячки

 Сьогодні  12:00

Укрзалізниця запускає верифікацію пасажирів через Дія.Підпис

 Сьогодні  11:00

Уряд призначив 5 нових заступників міністра цифрової трансформації

 Сьогодні  10:00

НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber