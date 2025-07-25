НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до двох фінансових компаній у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Заходи впливу застосовані до:

товариства з обмеженою відповідальністю «Кредіт Компані» (ЄДРПОУ 41888348);

товариства з Обмеженою Відповідальністю «Фінансова Компанія «Аміда» (ЄДРПОУ 40656531).

Заходи впливу застосовано за неподання ТОВ «Кредіт Компані» та ТОВ «ФК «Аміда» до Національного банку документів, визначених у пункті 761 глави 69 розділу X Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), у зв’язку із збільшенням у 2024 році розміру статутного капіталу.

Зазначені фінансові компанії зобов’язані вжити заходи для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України у строк до 18 серпня 2025 року.

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Нагадаємо, що правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску. НБУ зберігатиме достатньо жорсткі монетарні умови стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

Раніше ми писали, що банки зберегли оптимізм стосовно зростання кредитних портфелів бізнесу та населення і вперше за рік очікують поліпшення якості позик. За даними опитування, попит на кредити бізнесу у ІІ кварталі підвищився, зокрема на довгострокові позики та кредити великим підприємствам.

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Джерело: НБУ.