НБУ відкликав ліцензії у пʼяти фінустанов

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу у вигляді: відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії до пʼяти небанківських фінансових установ, вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України — ще до трьох

Щодо відкликання ліцензій

До ТОВ «Фінансова компанія «Маре» (ЄДРПОУ 40996391), ТОВ «Діамант+» (ЄДРПОУ 43909406) застосовано заходи впливу у вигляді відкликання ліцензій на діяльність фінансових компаній у зв’язку з повторним порушенням цими установами вимог, установлених нормативно-правовими актами Нацбанку, що регулюють умови ліцензування діяльності з надання фінансових послуг.

До ТОВ «Фінансова Компанія «Астер-Фінанс» (ЄДРПОУ 40033382) застосовано захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії. 2 червня 2025 року НБУ застосував до цієї установи захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до 23 червня 2025 року.

Підставою для рішення Комітету з нагляду стало порушення ТОВ «Фінансова компанія «Астер-Фінанс» пункту 16 розділу ІІІ Положення № 162 — а саме неподання повної інформації, документів або пояснень на письмові вимоги Національного банку.

«Харківську обласну кредитну спілку «Слобожанська»» НБУ 22 липня 2025 року визнав неплатоспроможною та відкликав її ліцензію на здійснення діяльності.

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Таке саме рішення ухвалено щодо кредитної спілки «Менчул» — її визнано неплатоспроможною, а ліцензію відкликано.

Рішення прийнято через зменшення нормативу достатності капіталу нижче встановленого мінімуму відповідно до закону «Про кредитні спілки». Обидві спілки можуть оскаржити рішення в адміністративному суді протягом шести місяців з дня його отримання. Також Національний банк призначив тимчасові адміністрації до ХОКС «Слобожанська» та КС «Менчул» і усунув їхні органи управління.

Щодо вимог про усунення порушень

До ТОВ «Фастфінанс» (ЄДРПОУ 39908548), ТОВ «Фінансова Компанія «Алькор Кепітал» (ЄДРПОУ 42500447) та ПТ «Ломбард «Сапфір» Токарчук і Компанія» (ЄДРПОУ 36682471) застосовано заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Заходи впливу до ТОВ «Фастфінанс», ТОВ «Фінансова Компанія «Алькор Кепітал» застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2024 рік у встановлені строки.

Захід впливу до ПТ «Ломбард «Сапфір» Токарчук і Компанія» застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за травень 2025 року.

Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для усунення виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 11 серпня 2025 року.

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Джерело: НБУ, НБУ.