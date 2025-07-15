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Фінкомпаніям можуть заборонити підробіток: НБУ готує нові обмеження

15.07.2025 17:20
Микола Деркач

Нацбанк України планує запровадити обмеження на здійснення фінансовими компаніями господарської діяльності, не пов’язаної з наданням фінансових послуг

Фінкомпаніям можуть заборонити підробіток: НБУ готує нові обмеження

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Так, НБУ пропонує до обговорення проєкт змін до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг (далі – Проєкт) стосовно запровадження обмеження на здійснення фінансовими компаніями господарської діяльності, не пов’язаної з наданням фінансових послуг.

«Проєкт передбачає право фінансової компанії здійснювати іншу господарську діяльність, що не пов’язана з наданням фінансових послуг, лише, якщо доходи від здійснення такої господарської діяльності становлять не більше 20% від усіх доходів компанії за даними звітності станом на 1 липня та 1 січня щороку», — йдеться у повідомленні.

У Нацбанку пояснили, що зазначена норма має на меті сприяти стійкості небанківського фінансового ринку та враховує повноваження НБУ як регулятора цього ринку, встановлені законодавством України.

Також Проєкт передбачає вдосконалення підходів до оцінки майнового стану власників істотної участі у небанківських фінансових установах.

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Ознайомитися з Проєктом можна за посиланням:

Зауваження та пропозиції до Проєкту приймаються згідно з формою подання зауважень та пропозицій у строк до 25 липня 2025 року.

Нагадаємо, що кількість учасників небанківського фінансового ринку в червні зменшилася з 820 (станом на 1 червня 2025 року) до 812 (станом на 1 липня 2025 року). Кількість банків залишилась незмінною — 60.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
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