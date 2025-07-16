НБУ хоче змінити порядок реєстрації колекторських компаній

Національний банк України (НБУ) оприлюднив для обговорення проєкт змін до Положення про реєстрацію колекторських компаній

Проєкт спрямований на врегулювання питань, що виникли під час практичної реалізації Положення про реєстрацію колекторських компаній, та, зокрема, передбачає:

актуалізацію ознак ділової репутації колекторських компаній, їх власників істотної участі та керівників;

уточнення відомостей, що містяться в реєстрі колекторських компаній;

оновлення форм документів, які заявник подає до Національного банку для набуття статусу колекторської компанії.

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Ознайомитися з Проєктом можна за посиланням:

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до Проєкту до 25 липня 2025 року за визначеною формою.

Нагадаємо, що Нацбанк планує запровадити обмеження на здійснення фінансовими компаніями господарської діяльності, не пов’язаної з наданням фінансових послуг. Зазначена норма має на меті сприяти стійкості небанківського фінансового ринку та враховує повноваження НБУ як регулятора цього ринку, встановлені законодавством України.

Раніше ми писали, що НБУ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в червні 2025 року застосував до двох банків та двадцяти однієї небанківської фінансової установи заходи впливу.

Крім того, Нацбанк визначив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг перед користувачами та надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків

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Джерело: НБУ.