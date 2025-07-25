Уряд призначив 5 нових заступників міністра цифрової трансформації

За рішенням Уряду, Міністерство цифрової трансформації України отримало п’ять нових заступників міністра, які посилять ключові напрями роботи відомства

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram

Призначення стало частиною масштабної трансформації Мінцифри, що триває останні пів року. Вже було впроваджено систему управління OKR для формалізації цілей і результатів. Перехід на нову операційну модель, оптимізацію внутрішніх процесів та інтеграцію штучного інтелекту — у роботу міністерства включені всі стратегічні блоки, від юридичного забезпечення до HR-напрямів.

Четверо з новопризначених — це фахівці, що виросли всередині екосистеми Мінцифри, що підтверджує дієвість внутрішнього HR‑й кар’єрного ліфту. Нова команда спрямована на розвиток цифрових сервісів, управління даними, розвиток інфраструктури, цифрової економіки та кіберзахисту.

Валерія Коваль — заступниця Міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів

У команді із самого початку створення Мінцифри. До цього працювала експерткою з цифровізації в державному агентстві з питань електронного урядування. Тепер відповідатиме за розвиток цифрових та адміністративних послуг.

Зоряна Стецюк — заступниця Міністра цифрової трансформації з питань цифрового урядування, даних та цифрової інфраструктури

У команді Мінцифри з 2019 року — починала як державна експертка з реінжинірингу процесів. Тепер відповідає за розвиток GovTech-напряму — цифровізацію всіх органів влади, розвиток сучасних електронних реєстрів і системну взаємодію із CDTO. Її завдання — сформувати цілісну, узгоджену цифрову державу.

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Станіслав Прибитько — заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури

У Мінцифрі з 2020 року. Починав як начальник відділу розвитку мобільного зв’язку, згодом очолив департамент електронних комунікацій та радіочастотного спектра. Тепер відповідає за розвиток цифрової інфраструктури. У фокусі основа цифровізації — стійкий мобільний звʼязок та інтернет.

Наталя Денікеєва — заступниця Міністра цифрової трансформації з питань цифрової економіки

У команді Мінцифри вже понад 5 років. Починала як керівниця відділу. Тепер відповідає за проєкти з розвитку цифрової економіки — від Дія.City та CodeUA до підтримки стартапів та інноваційного бізнесу, а також за цифровізацію і формування політики у сфері грального бізнесу.

Віталій Балашов — заступник Міністра цифрової трансформації з питань кібербезпеки та хмарних технологій

Долучився до команди після багатьох років роботи в IT-сфері. У Мінцифрі відповідатиме за кібербезпеку та розвиток хмарних технологій. В умовах кібервійни та постійних атак росії на цифрову інфраструктуру це надзвичайно важлива сфера для безпеки цифрової держави.

Олексій Вискуб залишається на посаді першого заступника, а Олександр Борняков — заступника з євроінтеграції.

«Вітаю нових заступників і заступниць! Попереду багато змін. Наша мета — щоб уже цього року кожен українець відчув їх результат», — написав Федоров

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