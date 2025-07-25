close-btn
PaySpaceMagazine

Уряд призначив 5 нових заступників міністра цифрової трансформації

25.07.2025 11:00
Ольга Деркач

За рішенням Уряду, Міністерство цифрової трансформації України отримало п’ять нових заступників міністра, які посилять ключові напрями роботи відомства

Уряд призначив 5 нових заступників міністра цифрової трансформації

Уряд призначив 5 нових заступників міністра цифрової трансформації Фото: t.me/zedigital

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram

Призначення стало частиною масштабної трансформації Мінцифри, що триває останні пів року. Вже було впроваджено систему управління OKR для формалізації цілей і результатів. Перехід на нову операційну модель, оптимізацію внутрішніх процесів та інтеграцію штучного інтелекту — у роботу міністерства включені всі стратегічні блоки, від юридичного забезпечення до HR-напрямів.

Четверо з новопризначених — це фахівці, що виросли всередині екосистеми Мінцифри, що підтверджує дієвість внутрішнього HR‑й кар’єрного ліфту. Нова команда спрямована на розвиток цифрових сервісів, управління даними, розвиток інфраструктури, цифрової економіки та кіберзахисту.

Валерія Коваль — заступниця Міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів 

У команді із самого початку створення Мінцифри. До цього працювала експерткою з цифровізації в державному агентстві з питань електронного урядування. Тепер відповідатиме за розвиток цифрових та адміністративних послуг.

Зоряна Стецюк — заступниця Міністра цифрової трансформації з питань цифрового урядування, даних та цифрової інфраструктури

У команді Мінцифри з 2019 року — починала як державна експертка з реінжинірингу процесів. Тепер відповідає за розвиток GovTech-напряму — цифровізацію всіх органів влади, розвиток сучасних електронних реєстрів і системну взаємодію із CDTO. Її завдання — сформувати цілісну, узгоджену цифрову державу.

Цікаве по темі: Мінцифри запустило два нові цифрові реєстри

Станіслав Прибитько — заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури

У Мінцифрі з 2020 року. Починав як начальник відділу розвитку мобільного зв’язку, згодом очолив департамент електронних комунікацій та радіочастотного спектра. Тепер відповідає за розвиток цифрової інфраструктури. У фокусі основа цифровізації — стійкий мобільний звʼязок та інтернет.

Наталя Денікеєва — заступниця Міністра цифрової трансформації з питань цифрової економіки

У команді Мінцифри вже понад 5 років. Починала як керівниця відділу. Тепер відповідає за проєкти з розвитку цифрової економіки — від Дія.City та CodeUA до підтримки стартапів та інноваційного бізнесу, а також за цифровізацію і формування політики у сфері грального бізнесу.

Віталій Балашов — заступник Міністра цифрової трансформації з питань кібербезпеки та хмарних технологій

Долучився до команди після багатьох років роботи в IT-сфері. У Мінцифрі  відповідатиме за кібербезпеку та розвиток хмарних технологій. В умовах кібервійни та постійних атак росії на цифрову інфраструктуру це надзвичайно важлива сфера для безпеки цифрової держави.

Олексій Вискуб залишається на посаді першого заступника, а Олександр Борняков — заступника з євроінтеграції.

«Вітаю нових заступників і заступниць! Попереду багато змін. Наша мета — щоб уже цього року кожен українець відчув їх результат», — написав Федоров

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці більше не отримуватимуть рекламних та спам-дзвінків — Мінцифри

Мінцифри та Київстар розроблять український ШІ

Мінцифри та USF запустили Sandbox для ШІ- та блокчейн-стартапів

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
Мінекономіки виділить понад 81 млн грн грантів для 16 підприємств 24.07.2025

Мінекономіки виділить понад 81 млн грн грантів для 16 підприємств
Київстар подав заявку на купівлю Tabletki.ua: це вже третя спроба 24.07.2025

Київстар подав заявку на купівлю Tabletki.ua: це вже третя спроба
Очільниця напряму цифровізації в Міноборони йде з посади 23.07.2025

Очільниця напряму цифровізації в Міноборони йде з посади
В Україні ввели мораторій на перевірки бізнесу: деталі 22.07.2025

В Україні ввели мораторій на перевірки бізнесу: деталі
Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу — Свириденко 21.07.2025

Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу — Свириденко
АМКУ дозволив засновнику ОККО придбати агрокомпанію 21.07.2025

АМКУ дозволив засновнику ОККО придбати агрокомпанію
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика
ТОП статей 17.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика

 Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ТОП статей 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
Останні новини
Сьогодні  17:00

Mastercard запустила ШІ-платформу для створення дизайну карток

 Сьогодні  16:00

Скільки кредитів отримали українські підприємці за час дії воєнного стану — інфографіка

 Сьогодні  15:00

Кійосакі застеріг від інвестування в Біткоїн, золото та срібло через ETF

 Сьогодні  14:00

Біткоїн-кит здійснив переказ після понад 14 років сплячки

 Сьогодні  12:00

Укрзалізниця запускає верифікацію пасажирів через Дія.Підпис

 Сьогодні  11:00

Уряд призначив 5 нових заступників міністра цифрової трансформації

 Сьогодні  10:00

НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber