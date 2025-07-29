Співвласник ГК NOVA приєднався до Стратегічної ради Diia.City United

Співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта) Вячеслав Климов долучився до Стратегічної ради Diia.City United – бізнес-спілки, що працює над зміцненням та розбудовою tech екосистеми України

Про це повідомила пресслужба Нової пошти.

Зазначається, що стратегічна рада Diia.City United обʼєднує фаундерів провідних технологічних компаній. Учасники визначають пріоритети роботи Спілки та формують порядок денний для розвитку галузі. Наразі в складі Стратегічної ради Diia.City United 22 підприємці, серед яких Олег Гороховський (monobank), Олександр Конотопський (Ajax Systems), Володимир Многолєтній (Genesis), Артем Бородатюк (Netpeak Group), Ганна Шувалова (Horizon Capital) та інші лідери індустрії.

Вячеслав Климов – український підприємець із 25-річним досвідом, який у 2001 році разом із партнером Володимиром Поперешнюком заснував Нову пошту. Компанія стала піонером ринку експрес-доставки в Україні та рушієм зростання електронної комерції.

Сьогодні група компаній NOVA (Нова пошта) присутня у 17 країнах Європи й об’єднує логістичні, фінансові, IT- та енергетичні компанії: Нова пошта, Nova Post Europe, Nova Global, NovaPay, Supernova Airlines, Nova Digital та Nova Energy. Материнська компанія групи, Нова пошта, обробляє понад 1,5 млн відправлень щодня, а застосунком компанії користується понад 10 млн клієнтів.

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Компанія входить до 20 найбільших платників податків і роботодавців України, активно реалізовує важливі соціальні проєкти, а також вкладається в системний розвиток підприємницької екосистеми. Доєднання Вячеслава Климова до Стратегічної ради Diia.City United – закономірний крок у цьому напрямку.

«Для мене участь у Стратегічній раді Спілки – це можливість консолідувати зусилля підприємців, щоб разом формувати передбачуване, безпечне середовище для розвитку бізнесу. Підтримка країни сьогодні – це не лише донати, а й спільна робота над стійкістю економіки, створенням інфраструктури для зростання та інвестицій», – коментує Вячеслав Климов.

Diia.City United – cпілка технологічного бізнесу, що об’єднує 140+ компаній. Серед учасників – великі продуктові компанії та стартапи, венчурні та інвестиційні фонди, акселератори. Спілка працює над створенням простору, де технологічні бізнеси з України зростатимуть глобально.

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