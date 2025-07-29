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PaySpaceMagazine

Mastercard запускає глобальний сервіс для захисту A2A-платежів

29.07.2025 11:20
Ольга Деркач

Перекази з рахунку на рахунок (A2A) стають дедалі поширенішими у світі. Вони використовуються для оплати покупок, рахунків чи переказів між знайомими — напряму з банківського рахунку без участі картки. Водночас зі зростанням обсягів таких транзакцій зростає й активність шахраїв. Особливо гостро стоїть питання авторизованого шахрайства, коли користувач сам переказує гроші зловмиснику, не здогадуючись про обман

Mastercard запускає глобальний сервіс для захисту A2A-платежів

Mastercard запускає глобальний сервіс для захисту A2A-платежів Фото: freepik.com

Щоб підвищити рівень захисту в цьому сегменті, Mastercard запускає сервіс A2A Protect — він стартує у Великій Британії та поступово масштабуватиметься на інші ринки. Нове рішення поєднує технології виявлення шахрайства, стандарти вирішення спорів і механізми компенсації.

Уже нині 15 банків, що обробляють більшість A2A-платежів у Британії, користуються системою Consumer Fraud Risk (CFR) від Mastercard — це система на основі штучного інтелекту, яка в режимі реального часу оцінює ризики шахрайства. Завдяки аналізу даних у режимі реального часу вона допомогла зменшити кількість випадків APP-шахрайства на 20% у 2024 році. Зокрема, Monzo, NatWest і Santander працюють над інтеграцією цих рішень у систему Faster Payments.

A2A Protect буде зосереджено на трьох напрямках:

  • запобігання шахрайству — покращення системи CFR, використання інструменту Trace для виявлення ризикованих акаунтів, стандартизована аналітика інцидентів;
  • захист споживачів — надання банкам спільних стандартів для реагування на інциденти, запобігання втратам та відшкодування;
  • механізми повернення коштів — єдина платформа для обробки спорів і повернень у разі шахрайства або проблем із товарами.

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«Чим швидші A2A-платежі — тим швидше діють шахраї, і ми зобов’язані захистити споживачів, — сказав Йорн Ламберт, Chief Product Officer у Mastercard. — A2A Protect приносить реальну користь кожному учаснику транзакції: фінансові установи знижують операційні витрати завдяки уніфікованим даним про шахрайство й спрощеному вирішенню спорів, а споживачі можуть бути впевнені у своєму захисті під час переказів».

У 2023 році втрати від APP-шахрайства у Великій Британії сягнули £592 млн. Регулятор уже запровадив модель поділу відповідальності між банками (50:50), а Mastercard A2A Protect покликаний посилити цю модель.

Як глобальне рішення, Mastercard A2A Protect працює як додатковий рівень захисту до вже існуючих A2A-транзакцій — тобто його можна застосувати до будь-якого такого платежу, незалежно від механізму ініціювання.

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Джерело: Mastercard.

Рубрики: MasterсardБезпекаГрошові переказиСвітНовиниТехнології
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