Міноборони оновить Резерв+ вже цього літа: що зміниться

Незабаром у застосунку для військовозобовʼязаних Резерв+ зʼявляться нові види відстрочок

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у своєму Facebook.

Вона наголошує, що Міноборони планує оновити застосунок наприкінці липня — на початку серпня.

В планах додати відстрочки в кілька кліків для таких категорій:

н аукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

аукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; г ромадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

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«Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн — без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій. Серед наступних — родини, які виховують дитину з інвалідністю», — додала Черногоренко.

Нагадаємо, що у застосунку Резерв+ відкрили бета-доступ до онлайн-оплати штрафів за невчасне оновлення облікових даних. Така оплата проходить без візитів до ТЦК і знімає позначку про розшук. Бета-тестування функції онлайн-оплати штрафів доступно для тих, хто не встиг оновити свої персональні дані до 16 липня 2024 року.

Раніше ми писали, що у застосунку Резерв+ додалися два нових сервіси — відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення. Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності

Крім того, у Резерв+ запрацювала можливість онлайн оформити відстрочку від мобілізації. Завдяки нововведенню українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. Водночас з працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження.

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