Українцям необхідно оновити Резерв+ — Міноборони

Міністерство оборони України закликало всіх оновити застосунок Резерв+, щоб він продовжив працювати

Про це повідомляє Міністерство оборони в Telegram.

У повідомленні йдеться, що у застосунку оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною.

«Щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, оновіть Резерв+ до останньої версії (1.6.1), — пишуть в Міноборони. — У версії 1.6.0 при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях Резерв+ не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку».

Оновити застосунок можна в App Store та Google Play.

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Також у міністерстві рекомендують увімкнути автоматичне оновлення Резерв+. Зробити це можна у параметрах:

iOS: Параметри — Програми — Резерв+ — Увімкнути фонове оновлення.

Android: Відкрити Резерв+ в маркеті — Три крапки у правому верхньому куті — Автооновлення.

Нагадаємо, що у Резерв+ зʼявилася функція відстрочки від мобілізації. Відтепер українцям не доведеться витрачати час, щоб особисто продовжити відстрочку. Оновлена версія застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних вже доступна в AppStore та PlayMarket. Спершу потрібно буде надіслати запит через Резерв+. Система перевірить ваше право на відстрочку, і якщо ви його маєте, цей статус з’явиться у вашому електронному військовому документі.

Раніше ми писали, що сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ доступний з жовтня 2024 року. З цим оновленням з’явилися актуальні вакансії у військових частинах, що дало змогу користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Крім того, оновлений застосунок для військовозобов’язаних Резерв+ вже доступний у версії 1.6.0. тепер користувачі отримуватимуть push-сповіщення, якщо їх внесено до розшуку або знято з нього.

Основні нововведення в оновленні:

доступ до розширеної інформації з реєстру «Оберіг» — можна переглянути, які дані зібрані про користувача: місце роботи, наявність правопорушень тощо.

увімкнено push-сповіщення про зміну інформації в «Оберезі».

додано нові типи запитів на корекцію даних, зокрема можна оновити місце роботи, щоб пришвидшити процес бронювання.

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