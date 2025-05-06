close-btn
PaySpaceMagazine

У Резерв+ зʼявляться нові функції

06.05.2025 12:30
Ольга Деркач
Читати росiйською

Міністерство оборони України розпочало бета-тестування нових функцій у застосунку Резерв+

У Резерв+ зʼявляться нові функції

У Резерв+ зʼявляться нові функції Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у своєму Facebook.

«Запускаємо нові послуги в Резерв+. Долучайтесь до бета-тестування, щоб зробити їх ще зручнішими», — пише Черногоренко.

Серед нових функцій:

  • відстрочка за постановою ВЛК;
  • відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі;
  • відображення даних про інвалідність;
  • відображення причин порушення військового обліку.

Цікаве по темі: Міноборони оновило застосунок Резерв+: що змінилося

Нагадаємо, що у Резерв+ зʼявилася функція відстрочки від мобілізації. Відтепер українцям не доведеться витрачати час, щоб особисто продовжити відстрочку. Оновлена версія застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних вже доступна в AppStore та PlayMarket. Спершу потрібно буде надіслати запит через Резерв+. Система перевірить ваше право на відстрочку, і якщо ви його маєте, цей статус з’явиться у вашому електронному військовому документі.

Раніше ми писали, що сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ доступний з жовтня 2024 року. З цим оновленням з’явилися актуальні вакансії у військових частинах, що дало змогу користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Крім того, оновлений застосунок для військовозобов’язаних Резерв+ вже доступний у версії 1.6.0. тепер користувачі отримуватимуть push-сповіщення, якщо їх внесено до розшуку або знято з нього.

Основні нововведення в оновленні:

  • доступ до розширеної інформації з реєстру «Оберіг» — можна переглянути, які дані зібрані про користувача: місце роботи, наявність правопорушень тощо.
  • увімкнено push-сповіщення про зміну інформації в «Оберезі».
  • додано нові типи запитів на корекцію даних, зокрема можна оновити місце роботи, щоб пришвидшити процес бронювання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

CEO Tether анонсував новий ШІ-проєкт компанії

Де в ЄС найлегше знайти роботу для початківців у 2025

Заснований українцем стартап залучив $108 млн

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Нова пошта запустила першу власну газову когенераційну установку 06.05.2025

Нова пошта запустила першу власну газову когенераційну установку
CEO Tether анонсував новий ШІ-проєкт компанії 05.05.2025

CEO Tether анонсував новий ШІ-проєкт компанії
Visa представила нову ШІ-технологію для шопінгу 01.05.2025

Visa представила нову ШІ-технологію для шопінгу
Revolut виходить на мобільний ринок 30.04.2025

Revolut виходить на мобільний ринок
Українська компанія виходить на ринок Бразилії 29.04.2025

Українська компанія виходить на ринок Бразилії
Viber Dating запустив нову функцію 29.04.2025

Viber Dating запустив нову функцію
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика
ТОП статей 02.05.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика

 Регулювання та оподаткування віртуальних активів в Україні: огляд законопроєкту
ТОП статей 25.04.2025

Регулювання та оподаткування віртуальних активів в Україні: огляд законопроєкту
Останні новини
Сьогодні  17:00

Якою буде ціна Біткоїна, якщо золото досягне $5000

 Сьогодні  16:20

Резидент Дія.City Quantum Systems отримав €160 млн інвестицій та став єдинорогом

 Сьогодні  15:30

Скільки заробляють приватні медичні заклади України — YC.Market

 Сьогодні  14:40

Що може зупинити зростання Біткоїна у 2025

 Сьогодні  13:40

Українські стартапи можуть отримати $1 млн на Startup World Cup 2025

 Сьогодні  12:30

У Резерв+ зʼявляться нові функції

 Сьогодні  11:20

Нова пошта запустила першу власну газову когенераційну установку

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber