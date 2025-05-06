У Резерв+ зʼявляться нові функції

Міністерство оборони України розпочало бета-тестування нових функцій у застосунку Резерв+
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у своєму Facebook.
«Запускаємо нові послуги в Резерв+. Долучайтесь до бета-тестування, щоб зробити їх ще зручнішими», — пише Черногоренко.
Серед нових функцій:
- відстрочка за постановою ВЛК;
- відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі;
- відображення даних про інвалідність;
- відображення причин порушення військового обліку.
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Нагадаємо, що у Резерв+ зʼявилася функція відстрочки від мобілізації. Відтепер українцям не доведеться витрачати час, щоб особисто продовжити відстрочку. Оновлена версія застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних вже доступна в AppStore та PlayMarket. Спершу потрібно буде надіслати запит через Резерв+. Система перевірить ваше право на відстрочку, і якщо ви його маєте, цей статус з’явиться у вашому електронному військовому документі.
Раніше ми писали, що сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ доступний з жовтня 2024 року. З цим оновленням з’явилися актуальні вакансії у військових частинах, що дало змогу користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.
Крім того, оновлений застосунок для військовозобов’язаних Резерв+ вже доступний у версії 1.6.0. тепер користувачі отримуватимуть push-сповіщення, якщо їх внесено до розшуку або знято з нього.
Основні нововведення в оновленні:
- доступ до розширеної інформації з реєстру «Оберіг» — можна переглянути, які дані зібрані про користувача: місце роботи, наявність правопорушень тощо.
- увімкнено push-сповіщення про зміну інформації в «Оберезі».
- додано нові типи запитів на корекцію даних, зокрема можна оновити місце роботи, щоб пришвидшити процес бронювання.
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