У застосунку Резерв+ запустили нову функцію

У застосунку Резерв+ відкрили бета-доступ до онлайн-оплати штрафів за невчасне оновлення облікових даних. Така оплата проходить без візитів до ТЦК і знімає позначку про розшук

Бета-тестування функції онлайн-оплати штрафів доступно для тих, хто не встиг оновити свої персональні дані до 16 липня 2024 року. Завдяки новій опції можна сплатити штраф, не відвідуючи територіальний центр комплектування, а також автоматично прибрати відмітку про «розшук від ТЦК» у застосунку.

Про запуск повідомила у соцмережах заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, на цьому етапі функція стосується виключно тих, хто не уточнив свої дані в Резерв+ до встановленого терміну.

«Запускаємо бета-тестування оплати штрафів у Резерв+. Усі, хто встигає зробити це вчасно — оплачує тільки половину штрафу. 8500 гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК. Це стосується тих, хто не уточнив свої дані до 16.07.2024», — повідомила Черногоренко.

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Вона також пояснила, що після сплати штрафу онлайн зникає червона позначка про розшук — саме таку відмітку отримують в застосунку ті, хто порушив обов’язок з уточнення облікових даних.

«Згодом запустимо можливість сплатити штраф онлайн і для інших порушень військового обліку — не зʼявився за повісткою, не став на облік тощо», — додала заступниця міністра.

Нагадаємо, що у застосунку Резерв+ додалися два нових сервіси — відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

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Джерело: UNN.