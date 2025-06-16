У застосунку Резерв+ зʼявляться нові функції

Міністерство оборони України прагне повною мірою цифровізувати всі процеси взаємодії з військовою системою, тому в застосунку Резерв+ скоро зʼявляться нові функції

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко в інтервʼю «Українському Радіо».

«Наше стратегічне бачення — це взагалі всю взаємодію з ТЦК перевести у цифрову зручну форму. Всі етапи взаємодії з військовою системою мають бути оцифровані — від постанови на облік до демобілізації. Весь цей шлях має бути прозорим, зрозумілим і головне контрольованим людиною. Це те, що ми зараз фактично робимо», — повідомила Черногоренко.

Найближчим часом планується впровадження двох функцій — сплати штрафів онлайн та це можливість проходження ВЛК в тому закладі охорони здоров’я, який зручний громадянину. Впровадження сплати штрафів планується у найближчі тижні.

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«Найближчим часом, протягом 3-4 тижнів ми вже запустимо цей функціонал у Резерв+. Це очікувана функція насправді. І вона дасть можливість допомогти тим громадянам, які з якихось причин не можуть з’явитися до ТЦК, не можуть сплатити штраф швидко, але хочуть і розуміють, що це їх обов’язок щодо держави. Тому це, напевно, найбільший реліз буде цього літа, коли ми зробимо це можливим», — наголосила заступниця міністра.

Також в планах міністерство оцифрувати всі існуючі наразі 35 типів відстрочок, але поки це складно.

«Але ми все одно наполегливо рухаємося до того, щоб оцифрувати всі 35 типів відстрочок – це наш пріоритет. Пріоритет Міністерства оборони, інших міністерств. І ми обов’язково це зробимо», — додала Черногоренко.

Наразі у застосунку Резерв+ майже 4,5 млн користувачів.

Нагадаємо, що у застосунку Резерв+ додалися два нових сервіси — відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

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