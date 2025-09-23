close-btn
«Сільпо» продаватиме біодобавки в супермаркетах

23.09.2025 14:50
Ольга Деркач

Мережа супермаркетів «Сільпо» оголосила про старт нового напряму під назвою «Сільпо Хелс». В його межах компанія розширює пропозицію й починає продавати біологічно активні добавки (БАД) одразу у 28 торгових точках

Фото: freepik.com

Зараз асортимент категорії налічує 1477 найменувань. Із них 328 позицій — це саме БАДи.

Продукція представлена в шести підкатегоріях:

  • товари для травлення та детоксу;
  • засоби для спорту й краси;
  • продукти для підтримки імунітету;
  • категорія для вагітних і дітей;
  • біохакінг і трави;
  • гриби та CBD.

У вибірку потрапили як українські бренди — Powerful Progress, Drum n’Bads, Elit-Pharm, Perla Helsa, «Атоксіл», так і 19 закордонних виробників. Серед останніх — BioTechUSA, Jarrow Formulas, Nature’s Way, Thorne, Natural Factors, Solaray.

До кінця осені 2025 року «Сільпо» має намір залучити приблизно ще 10 нових постачальників, аби зробити асортимент ще ширшим.

Цікаве по темі: Власник Сільпо купив у Польщі франшизу глобального ритейлера

«Ширина і глибина нашого асортименту БАДів не є властивою для класичних фудритейлерів. Зазвичай на полицях продуктових супермаркетів є SOS-поличка і ще кілька базових речей. Понад 70% продажів БАДів в Україні відбувається онлайн, і ми хочемо змінити цю ситуацію, зробивши їх доступними офлайн», — коментує керівниця проєкту Марина Булацька.

Вона уточнила, що при створенні напряму «Сільпо» орієнтувалося на досвід європейських та американських ритейлерів, які вже активно пропонують такі товари на онлайн-полицях. Крім того, асортимент формувався не випадково: команда працювала спільно з лікарями та нутриціологами, які перевіряли ефективність і доцільність представлених формул.

Нагадаємо, що у Сільпо зʼявилася функція розстрочки на покупки. Сервіс повністю автоматизований та працює на касах самообслуговування. Скористатися послугою можуть усі власники карток Банку Власний Рахунок.

Джерело: ucsc.org.

