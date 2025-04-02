close-btn
PaySpaceMagazine

У Сільпо зʼявилася функція розстрочки на покупки

02.04.2025 17:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

У мережі супермаркетів Сільпо зʼявилася функція розстрочки на покупки

У Сільпо зʼявилася функція розстрочки на покупки

Сервіс повністю автоматизований та працює на касах самообслуговування, йдеться в пресрелізі.

«Відтепер українці можуть оформлювати оплату частинами самостійно на касі самообслуговування ще до оплати покупки. Без залучення персоналу магазину, комісій та довгих очікувань», — йдеться в пресрелізі.

Скористатися послугою можуть усі власники карток Банку Власний Рахунок.

Щоб оформити «Оплату Дольками» треба:

  • зчитати QR-код на касі самообслуговування;
  • відсканувати всі покупки;
  • обрати «Оплату Дольками» як спосіб оплати;
  • отримати сповіщення у застосунку Банку Власний Рахунок і підтвердити розстрочку;
  • зчитати QR-код із застосунку на касі.

Цікаве по темі: Мережа «Сільпо» відкрила новий супермаркет у стилі Барбі

Послуга вже доступна у вибраних супермаркетах Сільпо в Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Луцьку, Дрогобичі, Бучі та Чорноморську. У планах — масштабування на всю мережу.

Нагадаємо, що Rozetka запустила власний сервіс оплати частинами. Магазин надає можливість придбати товари в оплату частинами без необхідності мати картку чи встановлений ліміт у банку. Оформлення розстрочки здійснюється онлайн за підтримки банків-партнерів, без першого внеску — перший платіж через місяць. Умови оплати чітко визначені, без прихованих комісій.

Раніше ми писали, що monobank змінив умови Покупки частинами та Розстрочки. Раніше було лише 2 опції, як можна було платити за покупку частинами — або чекати автоматичного списанння кожен місяць, або закрити весь залишок одним платежем. Тепер можна платити будь-яку суму в будь-який час

Крім того, фінансовий сервіс NovaPay змінює умови користування послугою «Розстрочка». Тепер кредит можна оформити на термін від 1 до 36 місяців, а сума становить від 1 000 до 200 000 грн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів

Нова пошта відкрила нові відділення в одній з країн Європи

НБУ вирішив не продовжувати дію лімітів на карткові перекази

Рубрики: ГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Lviv Croissants виходить на ринок ще однієї країни 02.04.2025

Lviv Croissants виходить на ринок ще однієї країни
Сумихімпром та Укрбуд виставили на продаж: нові аукціони великої приватизації 01.04.2025

Сумихімпром та Укрбуд виставили на продаж: нові аукціони великої приватизації
Стартував відбір стартапів на участь у конференції Latitude59 у Таллінні 01.04.2025

Стартував відбір стартапів на участь у конференції Latitude59 у Таллінні
Хто володіє українськими надрами — YouControl 01.04.2025

Хто володіє українськими надрами — YouControl
CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу 31.03.2025

CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу
Що може зробити місцева влада для розвитку підприємництва 28.03.2025

Що може зробити місцева влада для розвитку підприємництва
Вибір редакції
Всі
CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу
ТОП статей 31.03.2025

CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу

 Вимкнення веб-версії Raiffeisen Online: нова сторінка в цифровій безпеці та зручності для клієнтів Райффайзен Банку
ТОП статей 31.03.2025

Вимкнення веб-версії Raiffeisen Online: нова сторінка в цифровій безпеці та зручності для клієнтів Райффайзен Банку
Останні новини
Сьогодні  19:40

4 криптовалюти, які мають великий потенціал для зростання

 Сьогодні  17:00

У Сільпо зʼявилася функція розстрочки на покупки

 Сьогодні  15:40

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів

 Сьогодні  14:20

Криптотрейдер втратив $3,7 млн після оновлення правил Binance

 Сьогодні  13:00

Нова пошта відкрила нові відділення в одній з країн Європи

 Сьогодні  11:40

Lviv Croissants виходить на ринок ще однієї країни

 Сьогодні  10:20

НБУ вирішив не продовжувати дію лімітів на карткові перекази

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber