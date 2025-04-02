У Сільпо зʼявилася функція розстрочки на покупки

У мережі супермаркетів Сільпо зʼявилася функція розстрочки на покупки

Сервіс повністю автоматизований та працює на касах самообслуговування, йдеться в пресрелізі.

«Відтепер українці можуть оформлювати оплату частинами самостійно на касі самообслуговування ще до оплати покупки. Без залучення персоналу магазину, комісій та довгих очікувань», — йдеться в пресрелізі.

Скористатися послугою можуть усі власники карток Банку Власний Рахунок.

Щоб оформити «Оплату Дольками» треба:

зчитати QR-код на касі самообслуговування;

відсканувати всі покупки;

обрати «Оплату Дольками» як спосіб оплати;

отримати сповіщення у застосунку Банку Власний Рахунок і підтвердити розстрочку;

зчитати QR-код із застосунку на касі.

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Послуга вже доступна у вибраних супермаркетах Сільпо в Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Луцьку, Дрогобичі, Бучі та Чорноморську. У планах — масштабування на всю мережу.

Нагадаємо, що Rozetka запустила власний сервіс оплати частинами. Магазин надає можливість придбати товари в оплату частинами без необхідності мати картку чи встановлений ліміт у банку. Оформлення розстрочки здійснюється онлайн за підтримки банків-партнерів, без першого внеску — перший платіж через місяць. Умови оплати чітко визначені, без прихованих комісій.

Раніше ми писали, що monobank змінив умови Покупки частинами та Розстрочки. Раніше було лише 2 опції, як можна було платити за покупку частинами — або чекати автоматичного списанння кожен місяць, або закрити весь залишок одним платежем. Тепер можна платити будь-яку суму в будь-який час

Крім того, фінансовий сервіс NovaPay змінює умови користування послугою «Розстрочка». Тепер кредит можна оформити на термін від 1 до 36 місяців, а сума становить від 1 000 до 200 000 грн.

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