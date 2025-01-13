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Мережа «Сільпо» відкрила новий супермаркет у стилі Барбі

13.01.2025 12:00
Ольга Деркач
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Мережа супермаркетів «Сільпо» відкрила новий дизайнерський супермаркет у рожевому стилі

Мережа «Сільпо» відкрила новий супермаркет у стилі Барбі

Мережа «Сільпо» відкрила новий супермаркет у стилі Барбі Фото: instagram.com/silpoua

Про це мережа повідомила у своєму Instagram. Коментатори вже назвали новий концепт «Барбі».

«Вам теж усе здається напрочуд рожевим? Без паніки. Це все завдяки нашому новому відкриттю в столиці — чіловому супермаркету «Сільпо», — йдеться в пості. — Яскраві полиці «Лавки Традицій», ніби щойно з червоної доріжки Голлівуду. Блискуча ексклюзивна рибка та духмяна піца з улюбленими начинками. Ну і як же без чарівної пекарні? Пиріжки, круасани… Ви тільки уявите, а вони вже тут як тут. Рівень мімішності просто зашкалює».

Новий магазин знаходиться за адресою м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 11А. Працює він з 08:00 до 23:00.

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«На вході вас зустрічатимуть ті самі велетенські рожеві окуляри, — додали в «Сільпо». — Прицмокуючи баблгам, з нетерпінням чекаємо на вас. І ваші реально-нереальні мрії».

Нагадаємо, що мережа «Сільпо» переходить на електронні чеки. Це рішення є частиною стратегії компанії щодо диджиталізації та зменшення впливу на довкілля. Для всіх користувачів мобільного застосунку «Сільпо» автоматично активується функція «Чек не друкувати». Клієнти будуть отримувати електронні чеки замість паперових, скануючи застосунок на касі чи самокасі. За потреби цю функцію можна вмикати та вимикати.

Раніше ми писали, що три супермаркети «Сільпо» стали одними з найкращих в Європі. Профільний журнал про роздрібну торгівлю European Supermarket Magazine (ESM) щороку складає список Europe’s Finest Store. Видання обирає найбільш виняткові інноваційні дизайнерські концепції магазинів, які були відкриті або оновлені на європейському ринку ритейлу. У 2024 році редакція ESM усього вибрала 31 магазин з 19 країн Європи, а «Сільпо» став єдиним українським ритейлером, магазини якого потрапили до списку найкращих.

Крім того, «Сільпо» в колаборації з NAVI відкрили кіберсупермаркет. Концепція цього магазину занурює відвідувачів у світ кіберкультури — від епохи перших комп’ютерів до сучасних трендів, натхненних футуризмом і науковою фантастикою.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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