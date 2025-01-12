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Де в Україні найвищі зарплати та найнижча оренда житла

12.01.2025 13:00
Микола Деркач
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Поки ринок купівлі-продажу житла в Україні повільно відновлюється, орендний сегмент вже адаптувався до сучасних реалій. Попит на оренду стабільно зростає, а разом із ним — і ціни. Цікаво, що вартість оренди однокімнатних квартир вищою є не в Києві, а у західних регіонах країни

Де в Україні найвищі зарплати та найнижча оренда житла

Де в Україні найвищі зарплати та найнижча оренда житла Фото: freepik.com

Про це йдеться у матеріалі slovoidilo.ua.

Найдоступніші міста для оренди та середні зарплати

  • Харків залишається економічно найвигіднішим для орендарів. Середня вартість однокімнатної квартири тут становить 4 000 грн, а середня зарплата — близько 20 000 грн. Проте безпека у місті через регулярні обстріли залишається під питанням.
  • Миколаїв та Запоріжжя пропонують ще нижчі ціни — близько 5 000 грн за оренду однокімнатної квартири. Середні зарплати у цих містах становлять 19 000 грн і 18 500 грн відповідно, що робить оренду дуже доступною. Однак ці міста також стикаються з високими ризиками через воєнні дії.
  • У Чернігові середня вартість оренди — 6 300 грн, а середня зарплата — 18 000 грн.
  • Кропивницький пропонує оренду за 7 000 грн, що також є вигідним варіантом при середній зарплаті 17 500 грн.

Міста із середнім співвідношенням доходів та витрат

  • У Житомирі оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 9 000 грн, при середній зарплаті 19 000 грн.
  • У містах Дніпро, Тернопіль, Хмельницький, Полтава та Черкаси середня вартість оренди коливається біля 10 000 грн, що становить приблизно половину від середньої зарплати (20 000 грн у більшості міст).

Де в Україні найвищі зарплати та найнижча оренда житла

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Західні регіони: найвищі ціни на оренду

  • Ужгород — лідер за вартістю оренди: середня ціна однокімнатної квартири становить 19 000 грн. При цьому середня зарплата у місті — лише 22 500 грн, що робить оренду малодоступною.
  • У Львові оренда коштує 16 900 грн, а середня зарплата — 24 000 грн. Це другий показник по країні.
  • Івано-Франківськ демонструє подібну тенденцію: оренда — 14 000 грн, зарплата — 21 500 грн.
  • У Луцьку оренда обійдеться в 13 500 грн, тоді як середня зарплата — 20 000 грн.
  • Рівне та Чернівці мають орендну вартість близько 11 000 грн, а середні зарплати — 20 000 грн та 21 000 грн відповідно.

Київ займає третє місце за дорожнечею оренди: 16 000 грн за однокімнатну квартиру. Однак середня зарплата тут найвища по країні — 26 000 грн, що робить співвідношення доходів до витрат більш сприятливим.

В Одесі середня зарплата коливається у межах 21,5 тис. грн, а оренда однокімнатної квартири в середньому варіюєься на рівні 8-9 тис. грн.

Отже, ринок оренди житла в Україні демонструє значну регіональну різницю. Західні міста пропонують більш безпечні умови, однак ціни на оренду тут часто виходять за рамки доступних, якщо дивитися на рівень середньої зарплати. У той же час, міста на сході та півдні залишаються економічно вигідними, проте високий рівень небезпеки впливає на рішення орендарів.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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