Власник Сільпо купив у Польщі франшизу глобального ритейлера

Українська Fozzy Group, одна з найбільших торговельних груп країни, разом із польським управлінцем Мацеєм Гавронським заснувала у Польщі спільну компанію IDKFA IDCLIP

Компанія стала офіційним франчайзі французького гіганта роздрібної торгівлі Carrefour. Перший магазин під цим брендом уже відкрився в Познані.

У структурі власності IDKFA IDCLIP основну частку — 90% — контролює Fozzy Holdings Limited, решта 10% належать Гавронському. Кінцевим бенефіціаром компанії є Володимир Костельман — український підприємець і засновник Fozzy Group, який з 1997 року очолює цю бізнес-імперію, що бере початок у Києві.

На кінець 2023 року Fozzy Group управляла 826 магазинами по всій Україні. Найприбутковішим брендом компанії залишається мережа супермаркетів Сільпо.

Як зазначив Гавронський, роль українського партнера в польському проєкті полягає переважно у фінансуванні.

Carrefour — один з найбільших ритейлерів Європи, поступається лише Walmart на глобальному рівні. Компанія веде діяльність у 30 країнах.

Цікаве по темі: Мережа Сільпо відкрила новий супермаркет у стилі Барбі

До складу Fozzy Group входять не лише супермаркети Сільпо, а й магазини «Фора», гіпермаркети Fozzy, дискаунтери Thrash!, аптеки «Біла ромашка», Ніжинський консервний завод та інші активи. Усі вони об’єднані під контролем одного бенефіціара — Володимира Костельмана.

Нагадаємо, що мережа «Сільпо» переходить на електронні чеки. Це рішення є частиною стратегії компанії щодо диджиталізації та зменшення впливу на довкілля. Для всіх користувачів мобільного застосунку «Сільпо» автоматично активується функція «Чек не друкувати». Клієнти будуть отримувати електронні чеки замість паперових, скануючи застосунок на касі чи самокасі. За потреби цю функцію можна вмикати та вимикати.

Раніше ми писали, що три супермаркети «Сільпо» стали одними з найкращих в Європі. Профільний журнал про роздрібну торгівлю European Supermarket Magazine (ESM) щороку складає список Europe’s Finest Store. Видання обирає найбільш виняткові інноваційні дизайнерські концепції магазинів, які були відкриті або оновлені на європейському ринку ритейлу. У 2024 році редакція ESM усього вибрала 31 магазин з 19 країн Європи, а «Сільпо» став єдиним українським ритейлером, магазини якого потрапили до списку найкращих.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн наздожене золото — експерт

НБУ затвердив нові правила для учасників платіжного ринку

«Будь ласка» та «Дякую» у ChatGPT коштують OpenAI десятки мільйонів доларів

Джерело: biz.nv.ua.