У Дії з’явилася нова послуга

У застосунку Дія запустили нову послугу — оформлення базової соціальної допомоги. Це щомісячна виплата, яка об’єднує кілька видів державної підтримки та дозволяє уникнути бюрократії. Тепер замість п’яти заяв і походів у держустанови достатньо кількох кліків у смартфоні
Про це пише Дія у своєму Telegram.
Хто може отримати допомогу
Скористатися новим сервісом можуть:
- сім’ї, які отримують державну допомогу малозабезпеченим;
- одинокі матері та батьки, які мають виплати на дітей;
- родини, що отримують тимчасову допомогу на дітей у випадках, коли інший з батьків не сплачує аліменти.
Таким чином, кілька видів державної підтримки консолідуються в одну щомісячну виплату, що робить процес отримання допомоги значно зручнішим і прозорішим.
Цікаве по темі: Скільки заощаджують бізнесу державні послуги в Дії
Як подати заяву
Алгоритм простий і повністю реалізований онлайн:
- Оновити застосунок Дія та авторизуватися.
- У меню обрати: «Сервіси» → «Допомога від держави» → «Базова соціальна допомога» → «Отримати допомогу».
- Дочекатися сповіщення з розрахованою сумою виплати.
- Якщо сума вас влаштовує — натиснути «Подати заяву» та вказати Дія.Картку для отримання коштів.
- Перевірити заяву та підтвердити відмову від інших видів допомоги, які об’єднаються у єдину виплату.
- Підписати заяву за допомогою Дія.Підпису та надіслати запрошення іншим повнолітнім членам родини.
- Після збору всіх підписів заява автоматично надсилається на розгляд.
- У разі схвалення надходить сповіщення про призначення допомоги.
Уся процедура — від подачі заяви до отримання коштів — відбувається в застосунку, без відвідування державних установ.
Запуск послуги став результатом співпраці Міністерства цифрової трансформації та Міністерства соціальної політики України. Ініціативу впроваджено у партнерстві з Міністерством у справах сім’ї та єдності України. Реалізація стала можливою завдяки підтримці «Проєкту підтримки Дія», що втілюється Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансування уряду Швеції.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
У Дії зʼявляться 6 нових категорій у Реєстрі збитків