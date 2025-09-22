У Дії з’явилася нова послуга

У застосунку Дія запустили нову послугу — оформлення базової соціальної допомоги. Це щомісячна виплата, яка об’єднує кілька видів державної підтримки та дозволяє уникнути бюрократії. Тепер замість п’яти заяв і походів у держустанови достатньо кількох кліків у смартфоні

Хто може отримати допомогу

Скористатися новим сервісом можуть:

сім’ї, які отримують державну допомогу малозабезпеченим;

одинокі матері та батьки, які мають виплати на дітей;

родини, що отримують тимчасову допомогу на дітей у випадках, коли інший з батьків не сплачує аліменти.

Таким чином, кілька видів державної підтримки консолідуються в одну щомісячну виплату, що робить процес отримання допомоги значно зручнішим і прозорішим.

Як подати заяву

Алгоритм простий і повністю реалізований онлайн:

Оновити застосунок Дія та авторизуватися. У меню обрати: «Сервіси» → «Допомога від держави» → «Базова соціальна допомога» → «Отримати допомогу». Дочекатися сповіщення з розрахованою сумою виплати. Якщо сума вас влаштовує — натиснути «Подати заяву» та вказати Дія.Картку для отримання коштів. Перевірити заяву та підтвердити відмову від інших видів допомоги, які об’єднаються у єдину виплату. Підписати заяву за допомогою Дія.Підпису та надіслати запрошення іншим повнолітнім членам родини. Після збору всіх підписів заява автоматично надсилається на розгляд. У разі схвалення надходить сповіщення про призначення допомоги.

Уся процедура — від подачі заяви до отримання коштів — відбувається в застосунку, без відвідування державних установ.

Запуск послуги став результатом співпраці Міністерства цифрової трансформації та Міністерства соціальної політики України. Ініціативу впроваджено у партнерстві з Міністерством у справах сім’ї та єдності України. Реалізація стала можливою завдяки підтримці «Проєкту підтримки Дія», що втілюється Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансування уряду Швеції.

