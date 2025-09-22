close-btn
У Дії з’явилася нова послуга

22.09.2025 20:00
Ольга Деркач

У застосунку Дія запустили нову послугу — оформлення базової соціальної допомоги. Це щомісячна виплата, яка об’єднує кілька видів державної підтримки та дозволяє уникнути бюрократії. Тепер замість п’яти заяв і походів у держустанови достатньо кількох кліків у смартфоні

У Дії з'явилася нова послуга

Фото: pexels.com

Про це пише Дія у своєму Telegram.

Хто може отримати допомогу

Скористатися новим сервісом можуть:

  • сім’ї, які отримують державну допомогу малозабезпеченим;
  • одинокі матері та батьки, які мають виплати на дітей;
  • родини, що отримують тимчасову допомогу на дітей у випадках, коли інший з батьків не сплачує аліменти.

Таким чином, кілька видів державної підтримки консолідуються в одну щомісячну виплату, що робить процес отримання допомоги значно зручнішим і прозорішим.

Цікаве по темі: Скільки заощаджують бізнесу державні послуги в Дії

Як подати заяву

Алгоритм простий і повністю реалізований онлайн:

  1. Оновити застосунок Дія та авторизуватися.
  2. У меню обрати: «Сервіси» «Допомога від держави» «Базова соціальна допомога» «Отримати допомогу».
  3. Дочекатися сповіщення з розрахованою сумою виплати.
  4. Якщо сума вас влаштовує — натиснути «Подати заяву» та вказати Дія.Картку для отримання коштів.
  5. Перевірити заяву та підтвердити відмову від інших видів допомоги, які об’єднаються у єдину виплату.
  6. Підписати заяву за допомогою Дія.Підпису та надіслати запрошення іншим повнолітнім членам родини.
  7. Після збору всіх підписів заява автоматично надсилається на розгляд.
  8. У разі схвалення надходить сповіщення про призначення допомоги.

Уся процедура — від подачі заяви до отримання коштів — відбувається в застосунку, без відвідування державних установ.

Запуск послуги став результатом співпраці Міністерства цифрової трансформації та Міністерства соціальної політики України. Ініціативу впроваджено у партнерстві з Міністерством у справах сім’ї та єдності України. Реалізація стала можливою завдяки підтримці «Проєкту підтримки Дія», що втілюється Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансування уряду Швеції.

