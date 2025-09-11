close-btn
У Дії зʼявилася нова послуга

11.09.2025 17:30
Ольга Деркач

Тепер українці можуть отримати витяг про несудимість з апостилем просто у застосунку Дія. Це стане в нагоді тим, хто вступає до іноземного університету, влаштовується на роботу за кордоном, оформлює візу чи посвідку на проживання

Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Про це повідомила Дія у своєму Telegram.

Подати запит можна онлайн, а готовий документ надішлють Укрпоштою або його можна забрати особисто в Міністерстві внутрішніх справ (МВС) у Києві.

Як скористатися послугою

Користувачеві потрібно оновити застосунок Дія, авторизуватися та у розділі Сервіси – Довідки та витяги – Витяг про несудимість заповнити дані, обрати формат документа (цифровий чи паперовий) та спосіб його отримання. У випадку паперового витягу необхідно здійснити оплату протягом 24 годин.

Цікаве по темі: У Дії зʼявляться 6 нових категорій у Реєстрі збитків

Хто може замовити витяг

Послуга доступна українцям від 14 років, які мають податковий номер та ID-картку (біометричний паспорт або посвідку на проживання).

Послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ

Нагадаємо, що відтепер сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування надходитимуть у Дію. У Дію надходитимуть сповіщення про: створення Плану лікування; створення е-Рецепта; скасування е-Рецепта лікарем; створення е-Направлення. У майбутньому перелік медичних сповіщень у Дії буде розширюватися.

Раніше ми писали, що електронний підпис Дія.Підпис має повний набір міжнародних форматів, а отже його можна використувати у Євросоюзі (ЄС). Підписані документи можна зберігати разом в одному універсальному архіві — ASiC-e.

Крім того, на порталі Дія з’явилася можливість бронювати 100% військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств, що розташовані та працюють на прифронтових територіях.

