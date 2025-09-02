close-btn
Федоров анонсував запуск нотаріальних послуг у Дії

02.09.2025 12:30
Микола Деркач

Перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про запуск тестування системи е-Нотаріат

Фото: t.me/zedigital

«Від завтра всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою. А перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році», — написав Федоров у Telegram.

Він пояснив, що електронний нотаріат — це єдина цифрова платформа, що перетворює традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс. Упровадження цієї екосистеми дасть змогу Україні увійти в історію державних цифрових послуг. Нотаріальні послуги — одні з найбільш консервативних та зарегульованих у будь-якій країні, навіть коли йдеться про цифрових лідерів. е-Нотаріат — це черговий сигнал для всього світу, що Україна серед лідерів цифровізації.

«Прозорість та довіра — ключові принципи е-Нотаріату, які захищені надійністю технологій. Ми обʼєднали всі нотаріальні реєстри в одну захищену екосистему, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій», — зазначив Михайло Федоров.

Читайте також: Мінцифри запустило Дія.Картку для всіх держвиплат

Він виділив декілька переваг цифровізації для нотаріусів:

  • систематизація рутинних процесів;
  • єдине робоче місце;
  • миттєвий доступ до даних.

Система нового покоління також забезпечить:

  • єдиний і зручний інтерфейс для всіх реєстрів;
  • безпеку документів з QR-кодом для миттєвої перевірки;
  • швидкий обмін даними між реєстрами і базами;
  • реєстрацію кожної нотаріальної дії;
  • автоматизацію перенесення даних по ключових реєстрах.

«Запрошуємо всіх нотаріусів ознайомитися з екосистемою е-Нотаріат та дізнатися, як долучитися до бета-тестування, за посиланням», — додав перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації.

Раніше ми також писали, що невдовзі на порталі Дія та в застосунку з’являться нові послуги, які допоможуть вирішити важливі питання за кілька кліків: від нотаріальних послуг до розлучення онлайн.

