Скільки податків заплатив бізнес у 2025 — Податкова

01.10.2025 12:30
Ольга Деркач

За січень–вересень 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 949,8 млрд грн податкових платежів. Це на 187,7 млрд грн або 24,6% більше, ніж за аналогічний період 2024-го

Фото: unsplash.com, freepik.com

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух. За її словами, планові показники виконані на 108,1%, пише Податкова служба в Telegram.

«9 місяців наповнення бюджету — це стійкість попри виклики. Вдячна бізнесу за внесок у фінансову стабільність держави. Завдяки незламності, активності і свідомості платників податків ДПС вдалося виконати план надходжень у січні – вересні на 108,1%», – наголосила Карнаух.

Також вона уточнила, що платникам було відшкодовано 131,2 млрд грн ПДВ.

Показники вересня

У вересні податкова виконала план на 100,6%, забезпечивши надходження у 81,5 млрд грн. Це на 14,8 млрд грн (22,2%) більше, ніж у вересні 2024 року.

Цікаве по темі: Податкова змінила вимоги до деяких ритейлерів

Основні джерела податкових надходжень у вересні:

  • податок на доходи фізичних осіб — 30 млрд грн;
  • податок на прибуток підприємств — 7,8 млрд грн;
  • податок на додану вартість — 40,1 млрд грн;
  • відшкодування ПДВ — 15 млрд грн;
  • акцизний податок — 12,9 млрд грн;
  • рентна плата — 4,4 млрд грн;
  • інші надходження — 1,3 млрд грн.

Податки як основа обороноздатності

Леся Карнаух наголосила, що попри виклики війни – руйнування логістичних ланцюгів, атаки на промислові об’єкти та підприємства – бізнес продовжує стабільно наповнювати бюджет.

«Тримаємо темп попри об’єктивні складнощі через руйнування ворогом логістичних ланцюгів, постійні атаки на підприємства. Адже сплачені податки – це обороноздатність держави», – підкреслила очільниця податкової.

Таким чином, надходження за дев’ять місяців 2025 року наблизилися до символічної позначки у трлн грн. Зростання показників свідчить про стійкість бізнесу, який навіть у складних умовах війни залишається головним донором державного бюджету.

