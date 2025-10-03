Чи зростуть пенсії у 2026 році

У 2026 році українських пенсіонерів очікує підвищення виплат. Держава збільшить як прожитковий мінімум, так і мінімальну заробітну плату, що напряму вплине на розмір пенсій та соціальної допомоги

Прожитковий мінімум і мінімальна пенсія

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте з 2 361 грн до 2 595 грн. Такий самий показник буде визначати і мінімальну пенсію. Водночас максимальна пенсія, яка дорівнює десяти прожитковим мінімумам, збільшиться з 23 610 грн до 25 950 грн.

Підвищення торкнеться і виплат, розмір яких прив’язаний до мінімальної зарплати. Вона зросте з 8 000 грн до 8 647 грн. Для осіб віком від 65 років із повним стажем це означає, що мінімальна пенсія становитиме 40% від нового показника — 3 458,80 грн.

У 2026 році підвищиться й розмір доплати за понаднормовий стаж. Якщо зараз за кожен рік понад норму нараховується 23,61 грн, то з наступного року ця сума становитиме 25,95 грн.

Цікаве по темі: Деякі українці можуть отримати до 1 300 гривень на оплату комуналки

Пенсії за інвалідністю

Особливих нововведень для осіб з інвалідністю не передбачено. Розмір пенсії залишиться прив’язаним до пенсії за віком:

для 1 групи — 100%;

для 2 групи — 80%;

для 3 групи — 60%.

Водночас автоматично підвищаться й мінімальні виплати цієї категорії: з 2 361 грн до 2 595 грн.

Пенсії для осіб зі стажем і без нього

У 2026 році пенсії для громадян зі стажем коливатимуться в межах від 2 595 грн до 25 950 грн. Конкретна сума залежатиме від тривалості страхового стажу та розміру офіційної зарплати, з якої сплачувалися внески. Найвагомішим чинником залишається саме рівень заробітку: чим він був вищий, тим більше нарахування отримає пенсіонер.

Для людей без стажу передбачено лише соціальну допомогу. Вона дорівнюватиме прожитковому мінімуму — 2 595 грн — і призначатиметься тим, хто не має інших доходів та не проживає з членами сім’ї, які отримують заробіток.

Чи можуть виплати зменшитися

Законодавство України не дозволяє знижувати пенсії більшості громадян навіть після перерахунків — суми залишаються на рівні, який був визначений раніше. Єдиний виняток стосується вузького кола спеціальних пенсіонерів — близько 20 тисяч осіб. Це ті, кому за рішенням судів свого часу призначили понад 23 610 грн. На час воєнного стану Кабмін обмежив їхні виплати цим рівнем.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд розширив програму «Пакунок школяра»

Рада може підвищити зарплати та прожитковий мінімум: деталі

Чи зникне стаж, якщо не оцифрувати трудову книжку

Джерело: На пенсії.