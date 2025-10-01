close-btn
Чи зникне стаж, якщо не оцифрувати трудову книжку

01.10.2025 15:30
Ольга Деркач

В Україні триває процес переходу від паперових трудових книжок до електронного обліку трудового стажу. Встановлений державою термін, протягом якого потрібно оцифрувати всі записи, поступово добігає кінця. Останньою датою, до якої трудові книжки мають бути переведені у цифровий формат, визначено 10 червня 2026 року. У суспільстві виникає закономірне запитання: що буде, якщо людина не встигне це зробити у визначений час, і чи може вона втратити свій страховий стаж?

Фото: freepik.com

Для чого потрібна оцифровка трудових книжок

Головна мета оцифрування — захист трудового стажу працівника. Це особливо важливо для тих періодів роботи, які відбулися до 1 січня 2004 року. Саме до цієї дати облік стажу вівся виключно у паперових трудових книжках. Якщо документ буде втрачено або пошкоджено, людині доведеться збирати численні підтвердження та довідки, що може виявитися складним і тривалим процесом.

Після 2004 року система змінилася: почав діяти реєстр застрахованих осіб, і стаж почали обчислювати автоматично. Всі дані про роботу, сплату страхових внесків та періоди зайнятості вже зберігаються у єдиній електронній базі. Саме тому ризики втратити підтвердження свого стажу стосуються виключно тих років, що передували електронному обліку.

Хто відповідає за процес оцифрування

Формально оцифрування трудових книжок доручене роботодавцям. Водночас це не є їхнім прямим обов’язком, а радше рекомендацією держави. Тому відповідальність за те, щоб записи у трудовій книжці були переведені в електронну форму, насамперед лежить на самому працівникові.

Цікаве по темі: Як призначають та перераховують пенсії в Україні

Людина має право й можливість самостійно перевірити, чи її трудова книжка вже оцифрована. Якщо цього ще не зроблено, вона може особисто подати документи для внесення в електронний реєстр. Зробити це нескладно: необхідно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України, де доступна відповідна опція.

Чи може бути втрачений страховий стаж у разі відсутності оцифрованої книжки

У Пенсійному фонді України підкреслюють: відсутність оцифрованої копії трудової книжки не призведе до втрати страхового стажу. Якщо працівник до 10 червня 2026 року не подасть свою книжку на оцифрування, це не означатиме автоматичне зменшення або обнулення його стажу.

Роки роботи до 2004 року все одно будуть зараховані — на підставі паперової трудової книжки чи інших підтверджувальних документів. А стаж після 2004 року обчислюється й так без додаткових дій, адже дані вже зберігаються у державному реєстрі застрахованих осіб.

Джерело: На пенсії.

