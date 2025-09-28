close-btn
Чи зарахують закордонний стаж до пенсії

28.09.2025 16:00
Ольга Деркач

У 2024 році в Україні ухвалили важливі зміни до законодавства, які суттєво спростили процедуру зарахування пенсійного стажу, здобутого за межами країни. Це рішення відкрило нові можливості для тих, хто певний час працював за кордоном, але планує отримувати пенсію в Україні. Постає логічне питання: чи враховується іноземний стаж сьогодні та чи може він стати підставою для більш раннього виходу на пенсію

Фото: freepik.com

Як закордонний стаж впливає на українську пенсію

Раніше ситуація була значно складнішою. До уваги бралися лише ті роки страхового стажу, які людина офіційно відпрацювала на території України. Винятком були лише випадки, коли існували міждержавні угоди, що передбачали взаємне визнання стажу. Якщо ж таких домовленостей не було, робота за кордоном не додавалася до українського стажу, а отже, не давала права на пенсію.

Після ухвалення нового Закону правила стали більш прозорими. Тепер підтверджений документально стаж, набутий за кордоном, автоматично враховується для визначення права на пенсію за віком. При цьому значення не має, чи існує між Україною та відповідною країною спеціальна угода.

Для прикладу: якщо людина пропрацювала в Україні 27 років, а ще 5 років за кордоном, раніше цього було недостатньо для виходу на пенсію за віком. Тепер же до українського стажу додаються закордонні роки, і разом вони формують необхідний мінімум для призначення пенсії.

Цікаве по темі: З якої дати пенсіонери отримують вікову доплату

Чи зарахується стаж із росії та білорусі

Окремої уваги заслуговує питання стажу, набутого в росії чи білорусі. Раніше українці, які працювали в цих країнах, мали серйозні труднощі з підтвердженням права на пенсію в Україні. Для цього потрібно було надати довідку, що людина не отримує пенсійних виплат від росії чи білорусі. Проте після початку війни будь-яка офіційна взаємодія з пенсійними органами цих держав була повністю зупинена, і українські громадяни фактично втратили можливість отримати таке підтвердження.

Щоб вирішити цю проблему, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №562. Вона передбачає спрощений механізм: тепер громадянин може самостійно декларативно підтвердити, що він не отримує пенсії з росії чи білорусі. Це підтвердження має силу офіційного документа й покладає юридичну відповідальність на особу, яка його подає. Водночас такого підтвердження достатньо для того, щоб український Пенсійний фонд зарахував закордонний стаж і призначив виплати.

Джерело: 24 Канал.

