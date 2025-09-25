В Україні готують запуск нової пенсійної системи

В Україні на етапі підготовки перебуває масштабна пенсійна реформа, метою якої є зробити систему більш відкритою, зрозумілою та справедливою для громадян

Кабінет Міністрів пропонує принципово новий підхід: розмір майбутньої пенсії залежатиме виключно від того, скільки і як довго людина сплачувала внески. Тобто сума виплат буде прямо пропорційною до фактичних відрахувань протягом трудової діяльності. Про це йдеться в проєкті Програми діяльності уряду, який вже зареєстрований у парламенті під номером 14069.

Заплановані зміни передбачають кілька ключових етапів. По-перше, нинішні спеціальні пенсії трансформують у професійні, що дозволить уніфікувати систему та усунути значну частину нерівностей. По-друге, паралельно із солідарною системою буде впроваджена обов’язкова накопичувальна, яка покликана гарантувати більш передбачувані й стабільні виплати у майбутньому.

ЮНІСЕФ виплатить майже по 20 тис. грн деяким українцям: хто може отримати

Уряд уже готує пакет законопроєктів, які в найближчі місяці будуть винесені на розгляд Верховної Ради. Серед них — документ про впровадження накопичувальної системи, про зміни до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також про вдосконалення механізмів обліку пенсійних прав та розвиток професійних програм. Окремим блоком у парламенті планують розглянути законопроєкти, що стосуються пенсійного забезпечення та довічних виплат для суддів у відставці.

Якщо запропоновані зміни будуть ухвалені та реалізовані, уже з 2026 року очікується суттєве зростання рівня пенсійного забезпечення в країні. Прогнозується, що близько 5 мільйонів українців отримуватимуть щомісячні виплати не менше ніж 4 000 гривень. Це має стати відчутним кроком до підвищення соціальних стандартів і стабільності пенсійної системи в Україні.

Джерело: ТСН.