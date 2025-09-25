close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні готують запуск нової пенсійної системи

25.09.2025 13:30
Ольга Деркач

В Україні на етапі підготовки перебуває масштабна пенсійна реформа, метою якої є зробити систему більш відкритою, зрозумілою та справедливою для громадян

В Україні готують запуск нової пенсійної системи

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Кабінет Міністрів пропонує принципово новий підхід: розмір майбутньої пенсії залежатиме виключно від того, скільки і як довго людина сплачувала внески. Тобто сума виплат буде прямо пропорційною до фактичних відрахувань протягом трудової діяльності. Про це йдеться в проєкті Програми діяльності уряду, який вже зареєстрований у парламенті під номером 14069.

Заплановані зміни передбачають кілька ключових етапів. По-перше, нинішні спеціальні пенсії трансформують у професійні, що дозволить уніфікувати систему та усунути значну частину нерівностей. По-друге, паралельно із солідарною системою буде впроваджена обов’язкова накопичувальна, яка покликана гарантувати більш передбачувані й стабільні виплати у майбутньому.

Цікаве по темі: ЮНІСЕФ виплатить майже по 20 тис. грн деяким українцям: хто може отримати

Уряд уже готує пакет законопроєктів, які в найближчі місяці будуть винесені на розгляд Верховної Ради. Серед них — документ про впровадження накопичувальної системи, про зміни до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також про вдосконалення механізмів обліку пенсійних прав та розвиток професійних програм. Окремим блоком у парламенті планують розглянути законопроєкти, що стосуються пенсійного забезпечення та довічних виплат для суддів у відставці.

Якщо запропоновані зміни будуть ухвалені та реалізовані, уже з 2026 року очікується суттєве зростання рівня пенсійного забезпечення в країні. Прогнозується, що близько 5 мільйонів українців отримуватимуть щомісячні виплати не менше ніж 4 000 гривень. Це має стати відчутним кроком до підвищення соціальних стандартів і стабільності пенсійної системи в Україні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи може працюючий пенсіонер отримувати пенсію і зарплату

Деякі українці можуть втратити субсидію: кому потрібно повторно подати заяву

Який стаж дозволить вийти на пенсію у 2026

Джерело: ТСН.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
PlayCity оштрафував блогерку-мільйонницю на ₴4,8 млн 25.09.2025

PlayCity оштрафував блогерку-мільйонницю на ₴4,8 млн
Студенти-контрактники можуть отримати грант на навчання у Дії 25.09.2025

Студенти-контрактники можуть отримати грант на навчання у Дії
Скільки українці взяли іпотечних кредитів — НБУ 25.09.2025

Скільки українці взяли іпотечних кредитів — НБУ
Наскільки точні прогнози та корисні поради Роберта Кійосакі 24.09.2025

Наскільки точні прогнози та корисні поради Роберта Кійосакі
Скільки грошей тримають українці на рахунках у банках 24.09.2025

Скільки грошей тримають українці на рахунках у банках
ЮНІСЕФ виплатить майже по 20 тис. грн деяким українцям: хто може отримати 24.09.2025

ЮНІСЕФ виплатить майже по 20 тис. грн деяким українцям: хто може отримати
Вибір редакції
Всі
Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності

 Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
ТОП статей 16.09.2025

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
Останні новини
Сьогодні  16:30

PlayCity оштрафував блогерку-мільйонницю на ₴4,8 млн

 Сьогодні  15:30

Студенти-контрактники можуть отримати грант на навчання у Дії

 Сьогодні  14:30

Скільки українці взяли іпотечних кредитів — НБУ

 Сьогодні  12:30

4 причини, чому Біткоїн не може повторити історичні максимуми золота та акцій

 Сьогодні  11:20

Клуб білого бізнесу скоротився на 26% у 2025 — Опендатабот

 Сьогодні  10:10

Мільярдер назвав найбезпечніший актив для інвесторів

 24.09.2025  21:00

2 компанії, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026 році

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.