close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі українці можуть втратити субсидію: кому потрібно повторно подати заяву

21.09.2025 16:00
Ольга Деркач

З 1 жовтня в Україні офіційно стартує опалювальний сезон. Для більшості домогосподарств житлову субсидію на оплату комунальних послуг буде перепризначено автоматично. Водночас окремим категоріям громадян доведеться повторно подати заяву і декларацію, щоб отримати допомогу

Деякі українці можуть втратити субсидію: кому потрібно повторно подати заяву

Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Хто має звернутися повторно

За інформацією Пенсійного фонду України, заяву потрібно писати тим, хто:

  • вперше звертається за субсидією;
  • втрачав право на допомогу через борги чи відсутність доходів, а згодом її було відновлено;
  • має зміни у складі домогосподарства чи соціальному статусі;
  • є внутрішньо переміщеною особою та орендує житло;
  • зареєстрований у помешканні, але фактично там не проживає.

Ці категорії потребують повторного звернення, адже автоматичне перепризначення у таких випадках не застосовується. Усі інші одержувачі, у яких не відбулося змін, отримають субсидію без додаткових заяв.

Читайте також: Який стаж дозволить вийти на пенсію у 2026

Коли подавати заяву

Подати документи можна у будь-який час. Водночас важливо врахувати: якщо звернутися протягом двох місяців після початку опалювального сезону, субсидія буде нарахована з 1 жовтня. У разі пізнішого звернення допомогу призначать лише з дати подання заяви.

Як подати документи

Зробити це можна кількома способами:

  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду чи ЦНАПі;
  • онлайн через портал електронних послуг ПФУ або застосунок Дія;
  • через уповноважених представників місцевих, сільських або селищних рад.

Фахівці наголошують: щоб уникнути затримок із виплатами, громадянам варто завчасно подбати про оновлення документів і перевірити, чи не належать вони до категорій, яким необхідно повторно подавати заяву.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот

Держборг України у 2026 році перевищить ВВП

Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік

За матеріалами napensii.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Де в ЄС найвищі зарплати та скільки отримують українці 21.09.2025

Де в ЄС найвищі зарплати та скільки отримують українці
Який стаж дозволить вийти на пенсію у 2026 20.09.2025

Який стаж дозволить вийти на пенсію у 2026
Світовий борг сягнув $250 трильйонів — МВФ 20.09.2025

Світовий борг сягнув $250 трильйонів — МВФ
Уряд розширив програму «Пакунок школяра» 19.09.2025

Уряд розширив програму «Пакунок школяра»
Видатки на пенсії перевищать трильйон гривень: деталі 19.09.2025

Видатки на пенсії перевищать трильйон гривень: деталі
Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот 19.09.2025

Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот
Вибір редакції
Всі
Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності

 Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
ТОП статей 16.09.2025

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
Останні новини
Сьогодні  14:30

Сонце входить у небезпечну фазу: очікуються потужні магнітні бурі

 Сьогодні  13:00

У США запустили два нових крипто-ETF: гучний злет Dogecoin і XRP

 Сьогодні  11:30

Чи є життя на супутнику Сатурна: вчені висунули нову теорію

 Сьогодні  10:00

Де в ЄС найвищі зарплати та скільки отримують українці

 20.09.2025  16:00

Невидимі ризики для керівників: які кар’єрні помилки коштують репутації

 20.09.2025  14:30

У понеділок Сонце зійде у формі серпа: де можна побачити рідкісне затемнення

 20.09.2025  13:00

2 криптовалюти, капіталізація яких може сягнути $1 трлн

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.