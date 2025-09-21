Деякі українці можуть втратити субсидію: кому потрібно повторно подати заяву

З 1 жовтня в Україні офіційно стартує опалювальний сезон. Для більшості домогосподарств житлову субсидію на оплату комунальних послуг буде перепризначено автоматично. Водночас окремим категоріям громадян доведеться повторно подати заяву і декларацію, щоб отримати допомогу
Хто має звернутися повторно
За інформацією Пенсійного фонду України, заяву потрібно писати тим, хто:
- вперше звертається за субсидією;
- втрачав право на допомогу через борги чи відсутність доходів, а згодом її було відновлено;
- має зміни у складі домогосподарства чи соціальному статусі;
- є внутрішньо переміщеною особою та орендує житло;
- зареєстрований у помешканні, але фактично там не проживає.
Ці категорії потребують повторного звернення, адже автоматичне перепризначення у таких випадках не застосовується. Усі інші одержувачі, у яких не відбулося змін, отримають субсидію без додаткових заяв.
Читайте також: Який стаж дозволить вийти на пенсію у 2026
Коли подавати заяву
Подати документи можна у будь-який час. Водночас важливо врахувати: якщо звернутися протягом двох місяців після початку опалювального сезону, субсидія буде нарахована з 1 жовтня. У разі пізнішого звернення допомогу призначать лише з дати подання заяви.
Як подати документи
Зробити це можна кількома способами:
- особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду чи ЦНАПі;
- онлайн через портал електронних послуг ПФУ або застосунок Дія;
- через уповноважених представників місцевих, сільських або селищних рад.
Фахівці наголошують: щоб уникнути затримок із виплатами, громадянам варто завчасно подбати про оновлення документів і перевірити, чи не належать вони до категорій, яким необхідно повторно подавати заяву.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот
Держборг України у 2026 році перевищить ВВП
Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік
За матеріалами napensii.ua.