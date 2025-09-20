Який стаж дозволить вийти на пенсію у 2026

В Україні з 1 січня 2025 року змінилися умови виходу на пенсію за віком. Мінімальний страховий стаж, необхідний для отримання пенсії у 60 років, зріс до 32 років. Вимоги до стажу щороку зростатимуть ще на рік — до 2028-го
Які умови діють у 2025 році:
- у 60 років — щонайменше 32 роки стажу;
- у 63 роки — від 22 до 32 років;
- у 65 років — від 15 до 22 років.
Якщо до 65 років людина не матиме мінімальних 15 років стажу, пенсія за віком не призначається. Натомість вона зможе отримувати державну соціальну допомогу у розмірі 2361 грн.
Подальше зростання вимог
Згідно із законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», вимоги до стажу продовжать збільшуватися:
- 2026 рік: у 60 років — 33 роки стажу; у 63 роки — мінімум 22 роки;
- 2027 рік: у 60 років — 34 роки; у 63 роки — від 24 років;
- 2028 рік: у 60 років — 35 років; у 63 роки — від 25 років.
Для виходу на пенсію у 65 років вимога залишиться незмінною — мінімум 15 років стажу.
Як підтвердити стаж
Основним документом для підтвердження є трудова книжка. Якщо вона відсутня чи містить неповні записи, стаж встановлюється за архівними документами або даними з реєстру застрахованих осіб.
З 2004 року стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку, а за попередні роки — на основі документів, поданих роботодавцями та громадянами.
Чи можна «докупити» стаж
Українці, яким не вистачає стажу, мають право докупити його. У 2025 році вартість одного місяця стажу становить 1760 грн (22% від мінімальної зарплати у 8000 грн).
