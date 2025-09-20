close-btn
Який стаж дозволить вийти на пенсію у 2026

20.09.2025 11:30
Ольга Деркач

В Україні з 1 січня 2025 року змінилися умови виходу на пенсію за віком. Мінімальний страховий стаж, необхідний для отримання пенсії у 60 років, зріс до 32 років. Вимоги до стажу щороку зростатимуть ще на рік — до 2028-го

Фото: tr.tax.gov.ua, freepik.com

Які умови діють у 2025 році:

  • у 60 років — щонайменше 32 роки стажу;
  • у 63 роки — від 22 до 32 років;
  • у 65 років — від 15 до 22 років.

Якщо до 65 років людина не матиме мінімальних 15 років стажу, пенсія за віком не призначається. Натомість вона зможе отримувати державну соціальну допомогу у розмірі 2361 грн.

Подальше зростання вимог

Згідно із законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», вимоги до стажу продовжать збільшуватися:

  • 2026 рік: у 60 років — 33 роки стажу; у 63 роки — мінімум 22 роки;
  • 2027 рік: у 60 років — 34 роки; у 63 роки — від 24 років;
  • 2028 рік: у 60 років — 35 років; у 63 роки — від 25 років.

Для виходу на пенсію у 65 років вимога залишиться незмінною — мінімум 15 років стажу.

Як підтвердити стаж

Основним документом для підтвердження є трудова книжка. Якщо вона відсутня чи містить неповні записи, стаж встановлюється за архівними документами або даними з реєстру застрахованих осіб.

З 2004 року стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку, а за попередні роки — на основі документів, поданих роботодавцями та громадянами.

Чи можна «докупити» стаж

Українці, яким не вистачає стажу, мають право докупити його. У 2025 році вартість одного місяця стажу становить 1760 грн (22% від мінімальної зарплати у 8000 грн).

Допоміжні матеріали pfu.gov.ua, 24tv.ua.

