Який стаж дозволить вийти на пенсію у 2026

В Україні з 1 січня 2025 року змінилися умови виходу на пенсію за віком. Мінімальний страховий стаж, необхідний для отримання пенсії у 60 років, зріс до 32 років. Вимоги до стажу щороку зростатимуть ще на рік — до 2028-го

Які умови діють у 2025 році:

у 60 років — щонайменше 32 роки стажу;

у 63 роки — від 22 до 32 років;

у 65 років — від 15 до 22 років.

Якщо до 65 років людина не матиме мінімальних 15 років стажу, пенсія за віком не призначається. Натомість вона зможе отримувати державну соціальну допомогу у розмірі 2361 грн.

Подальше зростання вимог

Згідно із законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», вимоги до стажу продовжать збільшуватися:

2026 рік : у 60 років — 33 роки стажу; у 63 роки — мінімум 22 роки;

: у 60 років — 33 роки стажу; у 63 роки — мінімум 22 роки; 2027 рік : у 60 років — 34 роки; у 63 роки — від 24 років;

: у 60 років — 34 роки; у 63 роки — від 24 років; 2028 рік: у 60 років — 35 років; у 63 роки — від 25 років.

Для виходу на пенсію у 65 років вимога залишиться незмінною — мінімум 15 років стажу.

Читайте також: Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот

Як підтвердити стаж

Основним документом для підтвердження є трудова книжка. Якщо вона відсутня чи містить неповні записи, стаж встановлюється за архівними документами або даними з реєстру застрахованих осіб.

З 2004 року стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку, а за попередні роки — на основі документів, поданих роботодавцями та громадянами.

Чи можна «докупити» стаж

Українці, яким не вистачає стажу, мають право докупити його. У 2025 році вартість одного місяця стажу становить 1760 грн (22% від мінімальної зарплати у 8000 грн).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Держборг України у 2026 році перевищить ВВП

Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності

Допоміжні матеріали pfu.gov.ua, 24tv.ua.