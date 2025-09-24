ЮНІСЕФ виплатить майже по 20 тис. грн деяким українцям: хто може отримати

ЮНІСЕФ оголосив про старт зимової програми грошової допомоги для родин із дітьми на опалювальний сезон 2025–2026 років. Виплати спрямовані тим, хто проживає у прифронтовій зоні на відстані до 20 км від лінії фронту

Проте нових заявок цього року не приймають. Отримати підтримку зможуть лише ті сім’ї, які вже були зареєстровані у попередніх програмах та пройшли оцінку ЮНІСЕФ і його партнерів.

Хто саме може отримати гроші

У зоні до 10 км від фронту виплати гарантовані всім родинам із дітьми, які раніше були підтверджені ЮНІСЕФ. У зоні 10–20 км допомога надаватиметься вибірково. Підтримку отримають:

сім’ї, де дитину виховує один із батьків;

багатодітні родини (троє і більше дітей);

родини, де є діти з інвалідністю.

Для яких областей діє програма

Грошова допомога стосується виключно прифронтових районів у таких регіонах: Чернігівська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Херсонська, Сумська та Запорізька області.

Яка сума виплати

Кожна родина, що відповідає критеріям, отримає 19 400 грн. Розмір допомоги є фіксованим і не залежить від кількості дітей у сім’ї. За планом ЮНІСЕФ, кошти мають надійти у вересні або жовтні 2025 року.

Нагадаємо, що з 1 жовтня в Україні офіційно стартує опалювальний сезон. Для більшості домогосподарств житлову субсидію на оплату комунальних послуг буде перепризначено автоматично. Водночас окремим категоріям громадян доведеться повторно подати заяву і декларацію, щоб отримати допомогу.

Раніше ми писали, який стаж дозволить вийти на пенсію у 2026. В Україні з 1 січня 2025 року змінилися умови виходу на пенсію за віком. Мінімальний страховий стаж, необхідний для отримання пенсії у 60 років, зріс до 32 років. Вимоги до стажу щороку зростатимуть ще на рік — до 2028-го.

Джерело: ЮНІСЕФ.