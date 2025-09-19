close-btn
Видатки на пенсії перевищать трильйон гривень: деталі

19.09.2025 15:30
Микола Деркач

17 вересня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1152 «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік»

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 1 025,2 млрд грн, у тому числі:

  • 858,8 млрд грн– доходи на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
  • 42,9 млрд грн– доходи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
  • 117,3 млрд грн– кошти Державного бюджету України для забезпечення соціальних виплат, які здійснює Пенсійний фонд України.

Видатки бюджету передбачені в сумі 1 020,9 млрд грн і враховують проведені у 2025 році індексації пенсій та страхових виплат, здійснення доплат та перерахунків, надання соціальних виплат, які здійснюються ПФУ за рахунок коштів держбюджету.

Читайте також: Держборг України у 2026 році перевищить ВВП

Бюджет також враховує видатки на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень, що розподілені за джерелами їх виплати (фінансування) з урахуванням постанови Кабміну від 14 липня 2025 року № 821 «Про затвердження Порядку здійснення з бюджету Пенсійного фонду України видатків на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень».

Бюджет Пенсійного фонду України на 2025 рік є збалансованим, зазначили у пресслужбі ПФУ.

Ознайомитися з текстом постанови Кабінету Міністрів України можна за посиланням.

Раніше ми писали, що Кабмін зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти, які встановлюють нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Йдеться про онлайн-майданчики на кшталт OLX, Rozetka, Prom, Uber, Bolt, Booking та інших сервісів.

