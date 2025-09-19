Видатки на пенсії перевищать трильйон гривень: деталі

17 вересня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1152 «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік»

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 1 025,2 млрд грн, у тому числі:

858,8 млрд грн – доходи на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

– доходи на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 42,9 млрд грн – доходи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

– доходи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; 117,3 млрд грн– кошти Державного бюджету України для забезпечення соціальних виплат, які здійснює Пенсійний фонд України.

Видатки бюджету передбачені в сумі 1 020,9 млрд грн і враховують проведені у 2025 році індексації пенсій та страхових виплат, здійснення доплат та перерахунків, надання соціальних виплат, які здійснюються ПФУ за рахунок коштів держбюджету.

Бюджет також враховує видатки на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень, що розподілені за джерелами їх виплати (фінансування) з урахуванням постанови Кабміну від 14 липня 2025 року № 821 «Про затвердження Порядку здійснення з бюджету Пенсійного фонду України видатків на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень».

Бюджет Пенсійного фонду України на 2025 рік є збалансованим, зазначили у пресслужбі ПФУ.

Ознайомитися з текстом постанови Кабінету Міністрів України можна за посиланням.

Раніше ми писали, що Кабмін зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти, які встановлюють нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Йдеться про онлайн-майданчики на кшталт OLX, Rozetka, Prom, Uber, Bolt, Booking та інших сервісів.

