Хто з пенсіонерів має пройти ідентифікацію, щоб не втратити виплати

В Україні діє новий порядок, який зобов’язує пенсіонерів, що проживають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, щороку проходити фізичну ідентифікацію. Це передбачено постановою Кабміну № 299 від 11 лютого 2025 року. Мета процедури — підтвердити, що саме одержувач особисто отримує пенсійні та страхові виплати. Нагадуємо: ідентифікацію потрібно пройти до 31 грудня, надалі її слід проводити раз на рік

Фізична ідентифікація — це процедура, яка дозволяє державі переконатися, що пенсійні кошти отримує саме та людина, якій вони призначені, а не сторонні особи. Зазвичай вона проводиться через особисту присутність у визначених установах або за допомогою сучасних засобів дистанційної перевірки. Тепер ця вимога стала обов’язковою для кількох груп населення, які знаходяться у більш ризикованих умовах через місце проживання чи перебування.

Згідно з новим порядком, проходити щорічну ідентифікацію до 31 грудня зобов’язані:

пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України;

громадяни, що мешкають на тимчасово окупованих територіях, включених до переліку районів, де тривають або тривали бойові дії, а дата звільнення яких не визначена;

особи, які виїхали з таких територій і нині перебувають на підконтрольній уряду України території.

Для всіх інших пенсіонерів, які постійно мешкають у підконтрольних регіонах та не належать до зазначених категорій, вимога щорічної ідентифікації не встановлюється. Виняток також зроблено для тих, хто отримує пенсію або страхові виплати на підставі міжнародних договорів, схвалених Верховною Радою.

Читайте також: У деяких українців можуть зменшитися пенсії

Окремо визначено термін для одержувачів адресної соціальної допомоги, призначеної в період із лютого 2022 року до червня 2025-го. Для них ідентифікація є обов’язковою до 1 жовтня 2025 року. У разі її невиконання виплати можуть бути призупинені.

У Пенсійному фонді наголошують, що йдеться не про нову бюрократичну вимогу, а про механізм захисту самих одержувачів. Ідентифікація допомагає запобігати шахрайству та забезпечує справедливий розподіл коштів. Якщо ж процедуру не пройти вчасно, виплата буде тимчасово зупинена до моменту фактичного підтвердження особи.

Таким чином, пенсіонери, які потрапляють під дію нових правил, мають завчасно подбати про проходження ідентифікації, аби не опинитися без щомісячних виплат.

Раніше ми писали, що Кабмін зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти, які встановлюють нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Йдеться про онлайн-майданчики на кшталт OLX, Rozetka, Prom, Uber, Bolt, Booking та інших сервісів.

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025 — Податкова

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

Українці можуть отримати податкову знижку за навчання: як це зробити