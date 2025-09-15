close-btn
У деяких українців можуть зменшитися пенсії

15.09.2025 16:30
Ольга Деркач

Працюючі пенсіонери мають законне право раз на два роки ініціювати перерахунок своїх пенсійних виплат. Проте важливо розуміти: сам факт проведення такого перерахунку зовсім не гарантує підвищення пенсії. У деяких випадках сума може залишитися без змін, а іноді навіть зменшитися

Фото: pixabay.com, freepik.com

Чому після перерахунку пенсія може знизитися

Законодавство передбачає, що при перерахунку враховуються два основні чинники: додатковий страховий стаж, набутий після виходу на пенсію, та індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Саме поєднання цих параметрів визначає підсумковий розмір пенсійної виплати.

Проблема полягає в тому, що якщо в країні зростає середній рівень заробітної плати, то індивідуальний коефіцієнт конкретного пенсіонера може знизитися. Це відбувається тоді, коли його заробіток виявляється нижчим за нові середні показники по Україні. У результаті при перерахунку, замість очікуваного підвищення, пенсія може стати меншою.

Саме тому кожен пенсіонер має можливість самостійно обирати, який варіант йому вигідніше:

  • провести перерахунок лише з урахуванням набутого стажу;
  • або ж врахувати стаж разом із заробітною платою.

Варто звернути увагу: під час автоматичного щорічного перерахунку, який Пенсійний фонд здійснює з 1 квітня, до уваги береться виключно найбільш вигідний для людини варіант. Це правило покликане захистити пенсіонерів від можливого зменшення виплат.

Цікаве по темі: Польща посилила контроль за виплатами для українців

Як саме проводиться перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів

Перерахунок для тих, хто продовжує працювати після виходу на пенсію, можливий у двох випадках:

  1. Якщо після призначення пенсії або попереднього перерахунку минуло не менше ніж 24 місяці страхового стажу.
  2. Якщо період менший, але людина подає заяву, щоб додатково врахували нові відпрацьовані місяці.

У такій ситуації Пенсійний фонд аналізує наявні дані та обирає той варіант, який буде найбільш вигідним для пенсіонера. Це може бути:

  • перерахунок виключно за додатковим стажем;
  • або перерахунок, що враховує і стаж, і заробітну плату, отриману після попереднього перерахунку.

Таким чином, право на перерахунок є важливим інструментом для працюючих пенсіонерів. Але перш ніж подавати заяву, варто зважити всі можливі наслідки, аби уникнути ситуації, коли очікуване підвищення перетвориться на зменшення виплат.

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
