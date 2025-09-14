close-btn
Польща посилила контроль за виплатами для українців

14.09.2025 16:00
Ольга Деркач

Рада міністрів Польщі ухвалила законопроєкт, який має врегулювати порядок виплат соціальної допомоги для іноземців. Нові правила стосуються як українських громадян, так і представників інших національностей, що легально проживають на території країни

Фото: freepik.com

Марцін Кєрвінський, міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі, у своїй офіційній заяві наголосив, що ухвалене рішення охоплює кілька ключових соціальних програм, серед яких «800+», «Добрий старт» та «Активні батьки». За його словами, головна мета нововведень — зробити систему соціальної підтримки більш впорядкованою та справедливою, а також стимулювати легальне працевлаштування іноземців у країні.

Водночас міністр підкреслив, що ця законодавча ініціатива стала прямою відповіддю на нещодавнє вето президента Кароля Навроцького, який заблокував положення щодо тимчасового захисту українців у Польщі. Саме тому уряд вирішив розробити більш чіткі умови для отримання виплат.

Згідно з новими правилами, отримання допомоги буде напряму пов’язане з працевлаштуванням батьків і сплатою ними внесків до Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Управління соціального страхування).

Цікаве по темі: Хто з пенсіонерів зможе отримувати базову соціальну допомогу з 1 жовтня

Водночас уряд передбачив винятки. Соціальні виплати не припинятимуться для тих родин, у яких виховуються діти з інвалідністю. Проте для цього батьки повинні надати відповідну довідку, видану польськими установами, що підтверджує статус дитини.

Механізм контролю також зазнає змін. Щомісяця ZUS автоматично перевірятиме, чи є батьки економічно активними. Якщо виявиться, що протягом хоча б одного місяця вони не працювали, виплати призупинять. Окрім цього, обов’язковою умовою для отримання допомоги стане відвідування дитиною польського навчального закладу.

Таким чином, уряд Польщі запроваджує комплексний підхід: поєднує соціальну підтримку з інтеграційними вимогами, що повинно стимулювати іноземців не лише працювати офіційно, але й забезпечувати освітній розвиток своїх дітей у польській системі. За словами Кєрвінського, нові правила покликані стати ефективним інструментом як для впорядкування соціальних виплат, так і для підтримки легального ринку праці.

Джерело: 24 Канал.

